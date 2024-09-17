Известно, что водители могут иметь травматический опыт во время пребывания за рулем.

Известный автолюбитель рассказал о полезной стратегии, которая поможет водителям быть более уверенными за рулем. На своем Youtube-канале Шахзад Шейх поделился простым способом, как водители могут чувствовать себя менее нервными на дороге, особенно если они ранее попадали в ДТП, пишет Express.

"Существует несколько стратегий и решений, которые могут помочь справиться с тревогой за рулем и поддержать тех, кто борется с ней. Один из самых эффективных методов - постепенно увеличивать опыт вождения. Думаю, это особенно актуально, если у вас есть ПТСР или вы имели травматический опыт", - отметил он.

Несмотря на то, что советы Шахзада были направлены на тех, кто ранее уже попадал в аварии, они могут также помочь всем водителям чувствовать себя увереннее за рулем.

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Для многих людей осень считается более напряженным временем для вождения, особенно из-за более короткого светового дня и более холодной и влажной погоды. Поэтому короткие поездки по знакомым местам, когда стемнеет или идет дождь, могут помочь автомобилистам приобрести больше опыта и в конце концов, стать менее нервными.

В частности Шахзад рекомендует водителям начинать с хорошо знакомых им поездок, к примеру, в магазин и обратно.

"Начните с коротких, знакомых маршрутов на тихих дорогах, где ваша тревога ощущается управляемой, и, по мере роста уверенности, начинайте решать более сложные ситуации, такие как вождение в малом потоке, незнакомой местности или ночью. Такой психологический подход может приостанавливать людей к их страхам перед вождением и уменьшить тревогу, которую они испытывают", - объяснил Шахзад.

Также эксперт призвал водителей, которые нервничают за рулем, делать глубокие вдохи и продолжать расслаблять мышцы, чтобы оставаться спокойными.

"Практика осознанности, такая как контролируемое дыхание или постепенное расслабление мышц, может быть невероятно полезной, когда возникает тревога. Эти техники успокаивают стрессовую реакцию организма и позволяют восстановить фокус и контроль за рулём. Например, глубокое дыхание может снизить частоту сердечных сокращений и остановить спиралевидные мысли, которые подпитывают тревогу, помогая водителям оставаться в настоящем времени", - подчеркнул специалист.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомобильный эксперт Роберт Вебстер рассказал, почему не стоит чистить лобовое стекло своего автомобиля методом, который распространяется в соцсетях. В частности речь идет об использовании картофеля.

"Это может привести к тому, что ветровое стекло будет иметь грязный вид, что может непосредственно повлиять на видимость и сделать вождение опасным в ночное время, когда свет фар встречных автомобилей может стать опасным. В мокрых и туманных условиях риск является еще более опасным", - пояснил он.

Также эксперты рассказали, почему водителям следует покупать автомобиль серого цвета. По их словам, этот цвет всегда актуален, поэтому такую машину можно легче продать в будущем.

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