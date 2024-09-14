По словам специалиста, такой метод может лишь ухудшить вид лобового стекла в автомобиле.

Когда нужно помыть лобовое стекло автомобиля, то люди используют много методов, чтобы оно имело чистый вид. С приближением зимнего периода проблема со льдом, конденсатом и листьями, которые мешают водителям видеть дорогу, становится более актуальной. В то же время эксперт предостерег автомобилистов держаться подальше от советов из соцсетей, которые якобы могут помочь очистить стекло быстро и легко, пишет Express.

Недавно в соцсети TikTok популярным стало видео, где использовали картофель для очистки лобового стекла автомобиля, помогая предотвратить туман, конденсат и улучшить водонепроницаемость.

На первый взгляд, это может показаться быстрым решением, однако есть несколько рисков, о которых автовладельцы должны знать. В частности автомобильный эксперт Роберт Вебстер объяснил, почему это плохая идея.

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"Картофель содержит крахмал, который может оставлять на стекле временную форму защиты, отталкивающую воду. Это делает его быстрым решением для кратковременной водонепроницаемости и поможет дождевой воде скатываться с лобового стекла без остатков. Крахмал также потенциально может уменьшить туман, поскольку созданный защитный слой предотвращает оседание влаги на поверхности. Однако на этом преимущества крахмала заканчиваются", - отметил эксперт.

По его словам, крахмал оставляет после себя липкое вещество, которое со временем накапливается, особенно когда на поверхность воздействуют прямые солнечные лучи, грязь и другие загрязнители.

"Это может привести к тому, что ветровое стекло будет иметь грязный вид, что может напрямую повлиять на видимость и сделать вождение опасным в ночное время, когда свет фар встречных автомобилей может стать опасным. В мокрых и туманных условиях риск является еще более опасным", - объяснил пояснил эксперт.

Вебстер отметил, что положительный эффект от картофеля является непродолжительным. Как только крахмальный слой стирается, вполне возможно, что проблемы с туманом и конденсатом вернутся. Кроме того, если лобовое стекло не было должным образом очищено, то эти проблемы могут стать еще более серьезными.

"Лучшим решением будет использование специальных средств, предназначенных для обработки ветрового стекла, которые были протестированы в погодных условиях и признаны безопасными для регулярного использования. К ним относятся спреи против запотевания и чистящие средства с гидрофобным покрытием, поскольку они безопасны для стекла и обеспечивают долговременную защиту без риска оставления следов или царапин", - рекомендует эксперт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперты объяснили, почему водителям стоит покупать серый автомобиль и каких цветов лучше избегать. Известно, что в Великобритании в 2023 году было зарегистрировано 509 тысяч серых автомобилей, что составляет 26,8% от всех автомобилей, которые выехали на дороги в прошлом году. Следующим по популярности цветом могут стать черные автомобили.

В свою очередь эксперт назвал две ошибки, которые допускают водители при покупке подержанных авто. В частности механик Джон Кадоган призвал владельцев обновлять свои данные сразу после покупки автомобиля.

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