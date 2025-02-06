Миллиардер отметил, что эта черта характера стала проявляться у него еще в раннем детстве.

Сооснователь компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс считает, что одна из его черт характера отличает его от большинства других людей. По его словам, именно она помогла ему добиться такого огромного успеха. Об этом миллиардер рассказал в интервью CNBC.

"Я трачу много энергии на то, чтобы пытаться чему-то научиться", - сказал он.

В издании отметили, что Гейтс с самого раннего возраста часами читал глубокие статьи на самые разные темы. В своих мемуарах "Исходный код" он поделился, что в возрасте 9 лет прочитал всю семейную энциклопедию World Book Encyclopedia.

Видео дня

Миллиардер в разговоре с журналистами подчеркнул, что его тяга к знаниям, а также непредвзятое любопытство стало решающим фактором успеха. Он добавил, что во время обучения в Гарвардском университете не ограничивался изучением математики и информатики, а посещал дополнительные занятия.

Одним из полезных курсов, по мнению Гейтса, является психология. Он объяснил, что эта наука необходима для развития социальных навыков. Также ему пригодились курсы по экономике, когда он стал гендиректором крупной корпорации.

"Мне пригодились почти все полученные знания, и я рад, что у меня хватило любопытства пройти все эти разные курсы. Поэтому я всегда призываю людей изучать широкий спектр вещей", - заявил Гейтс.

Кроме того, сооснователь Microsoft подчеркнул, что он рад тому, что вырос в то время, когда людей не отвлекали смартфоны и социальные сети. Тем не менее он завидует той информации, которая есть у современных детей под рукой.

"Сегодня учиться проще. То, что есть в Интернете, просто чудо. Раньше мне приходилось рыться в библиотеке и искать разные книги", - поделился миллиардер.

Другие советы для тех, кто хочет добиться успеха

Ранее сооснователь компании Apple Стив Джобс рассказал об эмоциональной "ошибке", которую он допустил 39 лет назад. По его словам, это стало ключом к его успеху.

Кроме того, глава OpenAI Сэм Альман объяснил, что необходимо для достижения успеха. Он уверен, что мир меняется из-за развития искусственного интеллекта.

Вас также могут заинтересовать новости: