Бизнесмен вспомнил одно из событий юности, которое научило его важным жизненным урокам.

Билл Гейтс не только создал глобальную программную империю, но и стал одним из самых известных филантропов современности. Что же сделало его таким успешным? Конечно, его исключительные навыки программирования и техническая смекалка сыграли значительную роль, но также есть определенные личные качества, которые помогли ему достичь вершины. И самое главное - каждый может развить эти черты в себе, пишет Inc.com.

В предисловии к своим мемуарам "Исходный код", которые вышли 4 февраля, Гейтс вспоминает одно из событий юности, которое научило его важным жизненным урокам. Еще подростком он часто ходил в походы с бойскаутами в горы Западного Вашингтона. Однажды их руководитель решил организовать чрезвычайно сложный маршрут под названием "Пресекспедиция".

"Имел ли он в виду то самое путешествие, во время которого мужчины едва не умерли от голода, а их одежда сгнила на их телах?", - удивился Гейтс.

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Гейтс не хотел участвовать в походе, но все его друзья согласились, включая новичка в группе. "Я не собирался выглядеть слабым", - признается он.

Поход оказался еще более трудным, чем он ожидал. Глубокий снег сделал путь почти непроходимым, а к ночи они добрались до табота, который оказался засыпанным снегом. Гейтс надеялся, что они вернутся назад, но группа решила двигаться вперед. На следующий день пошел мокрый снег, и ребята были вынуждены преодолеть 20 миль, прежде чем смогли найти безопасное место для остановки.

"Я помню ту поездку тем, насколько холодно и жалко я чувствовал себя", - пишет Гейтс. "Я также помню это из-за того, что я сделал дальше. Я погрузился в собственные мысли".

Превращение трудностей в возможность

Этот непростой поход стал ключевым моментом в жизни Гейтса. В 1971 году в его школе появился новый компьютер, и он намеревался создать для него версию языка программирования BASIC. Во время похода, не имея возможности отвлекаться, он начал писать код в своей голове. Это позволило ему оптимизировать его настолько, чтобы уменьшить использование памяти - чрезвычайно ценного ресурса в то время.

Вот три важных качества, которые этот опыт раскрывает в Гейтсе:

1. Готовность преодолевать трудности

Гейтс знал, что поход будет чрезвычайно сложным, но все же решил принять в нем участие. Умение выходить из зоны комфорта и принимать вызовы - ключ к росту. Исследования показывают, что любая активность, которая заставляет мозг работать в непривычном режиме - будь то физическая нагрузка или попытка освоить новый навык - помогает улучшить когнитивные способности и адаптивность.

2. Умение находить утешение в собственных мыслях

Гейтс - интроверт, и эта черта помогла ему развить способность глубоко сосредотачиваться. Он использовал время похода не для того, чтобы жаловаться на обстоятельства, а для того, чтобы мысленно работать над своим кодом. Независимо от того, являетесь ли вы интровертом, вы можете научиться находить внутреннее спокойствие и продуктивность через практики вроде медитации, самостоятельного творчества или ведения дневника.

3. Превращение проблем в возможности

Самый ценный урок, который можно извлечь из этой истории, - это умение Гейтса находить возможности даже в сложных ситуациях. Он рассматривал тяжелый поход не как испытание, а как шанс создать что-то значимое.

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