Альтман уверен, что мир меняется из-за развития искусственного интеллекта.

В эпоху развития искусственного интеллекта быть осведомленным и уметь запоминать факты довольно важно, но вскоре это будет не так ценно, как умение задавать важные вопросы. Об этом заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, пишет CNBC.

"Мы по-прежнему будем ценить некие способности, но они не будут в той же степени связаны с интеллектуальной мощью. Задавать, будет важнее, чем найти на них ответ", - сказал он в подкасте "ReThinking", организационного психологом Адамом Грантом.

Понимание того, как задавать вопросы, которые заставляют задуматься, особенно при попытке понять или добавить более широкий контекст к идее, уже является важным навыком, отметил Грант.

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"Раньше мы придавали большое значение тому, сколько знаний у вас накопилось в мозгу, и если вы собирали факты, это делало вас умным и уважаемым человеком. Сейчас, я думаю, гораздо ценнее быть связующим звеном... Если вы умеете синтезировать и распознавать закономерности, у вас есть преимущество", - подчеркнул психолог.

В издании считают, что слова Альтмана можно интерпретировать как совет задавать более интересные вопросы другим людям или разрабатывать небанальные вопросы чат-ботам на основе искусственного интеллекта.

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