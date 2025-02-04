Он продал все свои акции Apple на сумму 130 миллионов долларов, оставив лишь одну, чтобы иметь возможность посещать собрания акционеров компании.

Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько могли бы разбогатеть, если бы инвестировали в топовые технологические компании много лет назад? Эта история о Стиве Джобсе может изменить ваше отношение к таким размышлениям, пишет Inc.com.

В 1985 году, после того как Джобс был отстранен из Apple генеральным директором Джоном Скалли, которого сам и пригласил в компанию, он сделал нечто крайне эмоциональное и, казалось бы, необдуманное.

Он продал все свои акции Apple на сумму 130 миллионов долларов, оставив лишь одну, чтобы иметь возможность посещать собрания акционеров компании.

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Если пересчитать в современных цифрах, эта сумма впечатляет. Стоимость акций Apple в 1985 году составляла примерно 11 центов. Сегодня же они стоят около 237 долларов.

Альтернативная реальность: а что если бы?

Apple сейчас оценивается примерно в 2150 раз больше, чем в 1985 году. Если бы Джобс оставил свои акции, сегодня их стоимость достигала бы почти 279 миллиардов долларов. Даже при таком колоссальном капитале он бы только занял второе место среди самых богатых людей в мире после Илона Маска.

Но история на этом не заканчивается. Джобс не стал просто сидеть на деньгах.

Он основал новую компьютерную компанию NeXT и вложил около 10 миллионов долларов в малоизвестную в то время компанию Pixar, которая была графическим подразделением Lucasfilm.

Apple приобрела NeXT в 1997 году примерно за 400 миллионов долларов, что не только принесло ей инновационную операционную систему, но и вернуло Джобса к рулю компании. Тем временем Pixar начал эру успешных анимационных фильмов, начиная с "Истории игрушек" в 1995 году. В 2006 году компанию выкупил Disney, что сделало Джобса крупнейшим акционером Disney на тот момент.

Однако самым важным является то, что Apple, вероятно, не смогла бы достичь своей сегодняшней стоимости в 3,57 триллиона долларов, если бы Джобс не вернулся в компанию через десять лет.

Вторая эпоха Джобса: революция Apple

Второй приход Джобса в Apple оказался еще более успешным, чем первый. Именно тогда компания создала iPod, а затем iPhone и iPad, которые навсегда изменили индустрию.

Но, возможно, самое главное - Джобс выстроил прочную систему преемственности, подготовив Тима Кука к руководству компанией после своей смерти в 2011 году. Без этого плана Apple могла бы пойти совсем другим путем.

Многие люди сожалеют об упущенных инвестиционных возможностях. Например, если бы автор этой истории вложил 6000 долларов в Amazon в 2007 году, сегодня он бы имел около 700 000 долларов.

Но жизнь - это не только о финансовых возможностях. Джобс сделал выбор, который открыл перед ним путь к огромному успеху, а не просто позволил наблюдать за ростом акций.

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