Специалист подсказала, как пробудить в себе страсть и любопытство к жизни.

Эксперт по психологии, основательница платформы благополучия Four Thousand Mondays Джоди Уэллман считает, что людям нужно лицом к лицу столкнуться со своим страхом смерти, чтобы жить более полноценной жизнью, пишет CNBC Make It.

"Мой главный совет - детализировать то, что я называю математикой смертности. Большинство людей любят считать свои деньги, а как насчет того, чтобы считать наши понедельники?" - отметила она.

Эксперт советует пробудить в себе страсть и любопытство к жизни.

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По ее словам, среднестатистический человек проживает в среднем 4000 понедельников в своей жизни. Уэллман рекомендует людям каждую неделю проверять, сколько понедельников у них осталось. Она уверена, что такая процедура послужит напоминанием о нехватке времени, побуждая людей к активным действиям в жизни.

"Нам нужно по-настоящему осознать временный характер нашей жизни, потому что в противном случае мы не будем действовать и будем чахнуть", - считает эксперт.

Идея о том, что смертность может быть мотиватором, вдохновляла Уэллман на протяжении многих лет. Она акцентирует, что каждый из нас может умереть преждевременно, но также у каждого есть возможность предотвратить смерть с сожалениями о том, что он что-то не сделал, не успел:

"Мы можем настроиться на тот факт, что мы временны, и использовать его как свечи зажигания, чтобы продолжать полноценно жить".

Напомним, ранее УНИАН писал, как стать счастливым - 9 ежедневных привычек, которые помогут.

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