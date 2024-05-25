Многие люди думают, что счастье – это погоня за деньгами, властью, славой, но это не так.

Пожалуй, каждый пытается отыскать "рецепт" счастливой жизни. По мнению известной американской телеведущей Опры Уинфри, он сводится к пяти словам.

Об этом пишет Inc. Своим видением счастья Опра поделилась в программе Morning Edition. По ее словам, оно заключается во фразе "Сделай что-то для кого-то другого".

"Говорю вам, если вы делаете что-то, чтобы сделать кого-то счастливее, это возвращается к вам ровно стократно. Я поняла это, когда была маленькой девочкой и жила в Миссисипи (...) Эта философия – делиться тем, что ты имеешь – понимание того, что все в жизни становится лучше, когда ты делишься этим, и когда ты делаешь что-то для кого-то, польза возвращается и к тебе, и к ним", – рассказала ведущая.

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Действительно, многие люди думают, что счастье – это погоня за деньгами, властью, славой, быть чрезвычайно ярким или иметь множество подписчиков в социальных сетях. Но на самом деле это не так. Опра сводит настоящее счастье к тому, чтобы использовать то, что вы умеете, чтобы помочь другим – быть на службе у других, просто и понятно.

Одна из любимых цитат Опры – слова Мартина Лютера Кинга-младшего: "Не каждый может быть знаменитым, но каждый может быть великим, потому что величие определяется служением".

В целом, взгляд Уинфри на помощь другим подчеркивает идею, что настоящее счастье и успех измеряются не только индивидуальными достижениями, но и положительным влиянием, которое мы оказываем на мир вокруг нас.

Как стать счастливым: научитесь говорить "нет" нескольким вещам

Большинство людей стремятся к счастью, но оно часто кажется недостижимым. Одним из самых мощных инструментов для достижения счастья является умение сказать "нет" тому, что нас истощает.

Всего есть 10 таких вещей. Одна из них – постоянное сравнение себя с другими. В эпоху соцсетей и красивых картинок легко попасть в ловушку постоянного сравнения себя с другими. Но эта игра – путь к несчастью.

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