Растение оживет и будет радовать цветами.

Владелица спатифиллума (вазон женское счастье) Рейли Казанова поделилась, как с помощью "легкого" двухэтапного решения можно буквально "воскресить" умирающее растение, передает express.co.uk.

На странице профильного паблика Gardening Hints and Tips в Facebook садовод опубликовала фотографии своего когда-то "умирающего", но теперь "процветающего" комнатного растения "до и после" указанного решения. По ее словам, благодаря ему у нее получилось заставить зацвести спатифиллум:

"Я читала, что у людей возникают трудности с тем, чтобы заставить их цвести, поэтому я здесь с несколькими простыми советами".

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Как спасти спатифиллум - простое решение

Как отметила Рейли, когда она купила растение, у него был "один маленький умирающий цветок", который не выжил после того, как его стебель сломался. Для спасения спатифиллума садовод сразу же пересадила его в большой горшок.

Кроме того, Рейли подчеркнула важность использования только фильтрованной воды для полива данных растений, так как спатифиллумы могут быть чувствительны к химикатам:

"Я поддерживаю влажность в комнате на уровне 50-55%, сохраняю почву влажной и опрыскиваю листья растения дважды в день".

Напомним, ранее садовод назвала три доступных удобрения для спатифиллума.

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