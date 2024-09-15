Далеко не все люди в Украине работают там, где всегда мечтали. Особенно это актуально сейчас, в войну, когда нужда в деньгах особенно сильна, а рынок труда не особенно разнообразен. УНИАН выяснил, как решиться на увольнение с работы и стоит ли мыслить в эту сторону.
"Ненавижу свою работу" - что делать, стоит ли уходить
Психолог и психотерапевт Мария Янчук дала несколько советов тем, кто оказался в тупике и не понимает, что делать если я ненавижу свою работу.
Необходимо понять, исследовать, почему эта работа стала мне ненавистной или чего я нахожусь в этой ненавистной ситуации. Взять листочек и написать себе две колонки - за и против: что мне приносит эта работа и что не нравится. И сравнить эти два списка. То есть, что я получаю, когда я туда хожу, и что я теряю или что я не получаю, но хочу получать на работе.Видео дня
Второй вопрос, который задают люди в таком положении - это "как решиться на увольнение с работы в никуда", подразумевая, что сбережений нет, других предложений тоже нет. Психолог говорит:
Когда я на ненавистной работе и не могу уволиться, тогда теряется определенная энергия, самореализация. То есть я не реализуюсь от этого, много возникает тревоги, страхов, стресса и это как раз и мешает уволиться. Получается, что есть определенная неуверенность в себе, что я что-то могу. Это может быть неуверенность в своих компетенциях, неуверенность в себе как в человеке. Человек может сомневаться в том, найдет ли в такое сложное время другую работу. И из-за этого могут возникать страхи и тревога. То есть от неуверенности мы остаемся.
Чем дольше мы остаемся в невыносимых условиях, когда мы заставляем себя вставать и идти на эту работу, мы некачественно выполняем свои функции, и это приводит все к выгоранию или к увольнению. То есть в любом из этих вариантов мы теряем шанс на то, чтобы найти себе адекватную работу, там, где я буду себя чувствовать хорошо, туда, куда я буду идти с удовольствием, выполнять качественно свои функции и чувствовать себя счастливым.
Как решиться на увольнение с работы - лайфхак
Работа занимает у среднестатистического человека примерно треть жизни. Если восемь часов из 24 мы чувствуем себя несчастливыми, мы переносим эту ситуацию и на другие сферы жизни - на отношения, на социальную жизнь, на хобби. То есть там мы уже также не чувствуем удовлетворения. И поэтому это такая основная причина несчастья. Когда человек реализован, делает свою работу хорошо и чувствует и понимает эффективность и ценность своей работы, и ему нравится его работа, тогда все сферы автоматически подтягиваются под это - то есть он и выделяет и время и энергию для отношений, имеет возможность иметь различные увлечения, имеет друзей, имеет социальные контакты, - живет полной жизнью.
Как только работа не приносит удовольствия, как только там происходят ситуации, которые выбивают абсолютно человека из колеи, то есть он туда тратит максимум энергии, чтобы бороться с этим стрессом, с этими страхами, с этой тревогой, он автоматически не живет свою жизнь, а тратит только силы на то, чтобы заставить себя пойти на работу, заставить себя что-то там делать, как-то справиться с тем состоянием, чтобы совсем не умереть.
Психолог порекомендовал технику, которая поможет выяснить, что делать, если вы поняли - "я ненавижу свою работу". Техника называется "квадрат Декарта". Это простая техника, которая помогает принять решение. Там есть четыре вопроса, которые вы себе задаете, и это такая опора, первый шаг для того, чтобы принять это решение и пойти навстречу изменениям.
Суть ее заключается в том, что вы задаете себе 4 вопроса:
- Что будет, если это произойдет?
- Что будет, если это не произойдет?
- Чего не будет, если это произойдет?
- Чего не будет, если это не произойдет?
Если вы честно ответите на все вопросы, то увидите, что эта техника помогает выявить последствия вашего выбора. Видя их, у вас получится принять верное решение, исходя из логических и моральных соображений.