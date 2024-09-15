Многие люди делают то, чего не хотят - особенно часто это касается работы.

Далеко не все люди в Украине работают там, где всегда мечтали. Особенно это актуально сейчас, в войну, когда нужда в деньгах особенно сильна, а рынок труда не особенно разнообразен. УНИАН выяснил, как решиться на увольнение с работы и стоит ли мыслить в эту сторону.

"Ненавижу свою работу" - что делать, стоит ли уходить

Психолог и психотерапевт Мария Янчук дала несколько советов тем, кто оказался в тупике и не понимает, что делать если я ненавижу свою работу.

Необходимо понять, исследовать, почему эта работа стала мне ненавистной или чего я нахожусь в этой ненавистной ситуации. Взять листочек и написать себе две колонки - за и против: что мне приносит эта работа и что не нравится. И сравнить эти два списка. То есть, что я получаю, когда я туда хожу, и что я теряю или что я не получаю, но хочу получать на работе. Видео дня

Второй вопрос, который задают люди в таком положении - это "как решиться на увольнение с работы в никуда", подразумевая, что сбережений нет, других предложений тоже нет. Психолог говорит:

Когда я на ненавистной работе и не могу уволиться, тогда теряется определенная энергия, самореализация. То есть я не реализуюсь от этого, много возникает тревоги, страхов, стресса и это как раз и мешает уволиться. Получается, что есть определенная неуверенность в себе, что я что-то могу. Это может быть неуверенность в своих компетенциях, неуверенность в себе как в человеке. Человек может сомневаться в том, найдет ли в такое сложное время другую работу. И из-за этого могут возникать страхи и тревога. То есть от неуверенности мы остаемся.

Чем дольше мы остаемся в невыносимых условиях, когда мы заставляем себя вставать и идти на эту работу, мы некачественно выполняем свои функции, и это приводит все к выгоранию или к увольнению. То есть в любом из этих вариантов мы теряем шанс на то, чтобы найти себе адекватную работу, там, где я буду себя чувствовать хорошо, туда, куда я буду идти с удовольствием, выполнять качественно свои функции и чувствовать себя счастливым.

Как решиться на увольнение с работы - лайфхак

Работа занимает у среднестатистического человека примерно треть жизни. Если восемь часов из 24 мы чувствуем себя несчастливыми, мы переносим эту ситуацию и на другие сферы жизни - на отношения, на социальную жизнь, на хобби. То есть там мы уже также не чувствуем удовлетворения. И поэтому это такая основная причина несчастья. Когда человек реализован, делает свою работу хорошо и чувствует и понимает эффективность и ценность своей работы, и ему нравится его работа, тогда все сферы автоматически подтягиваются под это - то есть он и выделяет и время и энергию для отношений, имеет возможность иметь различные увлечения, имеет друзей, имеет социальные контакты, - живет полной жизнью.

Как только работа не приносит удовольствия, как только там происходят ситуации, которые выбивают абсолютно человека из колеи, то есть он туда тратит максимум энергии, чтобы бороться с этим стрессом, с этими страхами, с этой тревогой, он автоматически не живет свою жизнь, а тратит только силы на то, чтобы заставить себя пойти на работу, заставить себя что-то там делать, как-то справиться с тем состоянием, чтобы совсем не умереть.

Психолог порекомендовал технику, которая поможет выяснить, что делать, если вы поняли - "я ненавижу свою работу". Техника называется "квадрат Декарта". Это простая техника, которая помогает принять решение. Там есть четыре вопроса, которые вы себе задаете, и это такая опора, первый шаг для того, чтобы принять это решение и пойти навстречу изменениям.

Суть ее заключается в том, что вы задаете себе 4 вопроса:

Что будет, если это произойдет?

Что будет, если это не произойдет?

Чего не будет, если это произойдет?

Чего не будет, если это не произойдет?

Если вы честно ответите на все вопросы, то увидите, что эта техника помогает выявить последствия вашего выбора. Видя их, у вас получится принять верное решение, исходя из логических и моральных соображений.

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