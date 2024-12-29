Этот пирог "легкий" в приготовлении и "вкусный".

Гуру выпечки Мэри Берри поделилась своим невероятным лимонным пирогом с безе. Этот десерт давно является хитом для семейных встреч на новогодние праздники за свой сенсационный вкус.

Как пишет Ехргеѕѕ, этот пирог "легкий" в приготовлении и "вкусный". Он займет около 30 минут вашего времени и позволит угостить 8-10 человек кусочком.

Для теста понадобятся:

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мука - 225 г;

масло - 175 г;

сахарная пудра - 45 г;

яйца - 1 шт.

Для начинки возьмите сок и цедру шести лимонов, 65 г кукурузной муки, 250 г сахарной пудры и желтки из 6 яиц.

Для безе надо 225 г сахарной пудры, две чайные ложки кукурузной муки и белок из 4 яиц.

Духовку разогрейте до 180C/газ 4. В комбайне перебейте масло с мукой, а затем добавьте пудру, яйцо и немного воды - у вас должен получиться красивый шар теста.

Затем раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 3 мм и выложите в форму для пирога 22 см. Накройте пищевой пленкой и уберите на полчаса в холодильник.

После этого выньте форму с тестом из холодильника и обрежьте излишки теста. Обязательно прижмите верхний край теста, чтобы он был немного выше верха формы. Сверху выложите пергаментом и высыпьте фасоль или зерновые - они не дадут тесту надуться. Выпекайте 15 минут, после чего выньте пергамент и подержите выпечку в духовке еще 5 минут.

Выньте основу из духовки и снизьте температуру до 170C/газ 3 с половиной.

Для начинки смешайте цедру и сок лимона с кукурузной мукой, чтобы получить однородную пасту. Налейте в кастрюлю 450 мл воды и доведите ее до кипения. Добавьте лимонную смесь в горячую воду, помешивая на огне, пока она не загустеет и снимайте.

В отдельной миске смешайте сахар и желтки. Их надо осторожно вмешать в начинку. Продолжайте готовить на огне, пока она не загустеет. Дайте начинке немного остыть и переливайте на основу.

Для меренги взбейте белки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахарную пудру, продолжая взбивать, пока безе не станет жестким и блестящим. Всыпьте кукурузную муку и взбейте еще раз.

Выложите безе на форму с тестом, убедившись, что она полностью покрывает лимонную начинку. Выпекайте в духовке около 15 минут. За это время начинка должна полностью приготовиться а меренга - покрыться легкой золотистой корочкой. Подавать десерт надо едва теплым или полностью холодным.

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