Этот "золотой" совет опытного кулинара обязательно усилит вкус блюда.

Популярный шеф-повар Джон Тород из MasterChef раскрыл свой странный трюк с кубиками льда, который поможет приготовить идеально сочную и ароматную жаренную курицу.

Как пишет Daily Mirror, этот "золотой" совет опытного кулинара обязательно усилит вкус многими любимого и традиционного блюда.

Шеф-повар считает, что хозяйки часто допускают ошибку при приготовлении жаренной курицы, а это означает, что они упускают массу потенциального вкуса.

Видео дня

Он посоветовал заполнять внутреннюю часть курицы парой лимонов, разрезанных пополам, небольшим количеством шалфея и кубиками льда, приправленными солью и перцем.

"У многих поваров есть свое секретное оружие, когда дело доходит до приготовления сочной курицы. Например, одно из любимых блюд Джейми Оливера - "курица в молоке", поскольку оно "фантастически" удерживает влагу и делает курицу сочной", - говорится в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, как у Оливера получается хрустящая курица с чесноком за 15 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: