Паркин является традиционным пряником, который особенный тем, что имеет характерную липкую текстуру и согревающие специи, благодаря чему он станет идеальным десертом в холодные месяцы. Об этом пишет издание Express, которое поделилось рецептом вкусного торта.
Ингредиенты
- 200 г сливочного масла и дополнительно для смазывания;
- одно большое яйцо;
- 4 ст.л. молока;
- 200 г золотистого сиропа;
- 85 г патоки;
- 85 г светлого мягкого коричневого сахара;
- 100 г овсяных хлопьев среднего помола;
- 250 г муки грубого помола;
- одна ст.л. молотого имбиря.
Способ приготовления
Сначала разогрейте духовку до 160 °C. Возьмите глубокую квадратную форму для торта диаметром 22 см, смажьте маслом и выстелите пергаментом. В отдельной посудине взбейте вилкой яйцо вместе с молоком.
После чего в большой кастрюле нагрейте сироп, патоку, сахар и сливочное масло, пока сахар полностью не растворится. Как только сироп растопится, уберите его с огня. В другой миске смешайте овсяные хлопья, муку и имбирь, после чего добавьте эту смесь к сиропной смеси вместе с яйцом и молоком.
Затем вылейте тесто в форму и выпекайте 50-60 минут или пока верх не станет твердым и слегка не станет румяным. Дайте ему немного остыть, а затем заверните в дополнительный пергамент и фольгу, после чего можете наслаждаться великолепным вкусом вашего десерта.
Другие вкусные рецепты
Также стало известно, как приготовить вкусный брауни, который не навредит вашей фигуре. Для этого нужно использовать масло вместо масла и высокий процент какао для шоколадного оттенка.
Кроме того, УНИАН рассказал, как приготовить пушистые панкейки, которые станут идеальным блюдом для завтрака. По словам экспертов, для этого вам понадобится газированная вода.