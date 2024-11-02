Такой торт называют еще имбирным.

Паркин является традиционным пряником, который особенный тем, что имеет характерную липкую текстуру и согревающие специи, благодаря чему он станет идеальным десертом в холодные месяцы. Об этом пишет издание Express, которое поделилось рецептом вкусного торта.

Ингредиенты

200 г сливочного масла и дополнительно для смазывания;

одно большое яйцо;

4 ст.л. молока;

200 г золотистого сиропа;

85 г патоки;

85 г светлого мягкого коричневого сахара;

100 г овсяных хлопьев среднего помола;

250 г муки грубого помола;

одна ст.л. молотого имбиря.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 160 °C. Возьмите глубокую квадратную форму для торта диаметром 22 см, смажьте маслом и выстелите пергаментом. В отдельной посудине взбейте вилкой яйцо вместе с молоком.

После чего в большой кастрюле нагрейте сироп, патоку, сахар и сливочное масло, пока сахар полностью не растворится. Как только сироп растопится, уберите его с огня. В другой миске смешайте овсяные хлопья, муку и имбирь, после чего добавьте эту смесь к сиропной смеси вместе с яйцом и молоком.

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Затем вылейте тесто в форму и выпекайте 50-60 минут или пока верх не станет твердым и слегка не станет румяным. Дайте ему немного остыть, а затем заверните в дополнительный пергамент и фольгу, после чего можете наслаждаться великолепным вкусом вашего десерта.

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