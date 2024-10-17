В сети появился еще один рецепт ,благодаря которому мы сможем есть больше зелени.

Обычно люди, а особенно дети, не любят брокколи. Этот овощ получил плохую репутацию, потому что в зависимости от способа приготовления он может быть горьким или кашеобразным. А вот запекание, обжаривание и специи могут значительно улучшить вкус и текстуру этого очень полезного вида капусты, пишет Parade.

Создатель контента @emilyscooking_ в "ТикТок" поделилась рецептом хрустящих чипсов из брокколи с сыром. "С кусочками стейка и картофельным пюре...Это был бы потрясающий ужин!" - поделился своим опытом приготовления один из пользователей.

Как приготовить брокколи с сыром - рецепт

Ингредиенты:

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брокколи;

оливковое масло;

орегано;

чеснок;

перец;

соль;

тмин;

паприка;

пармезан.

Хотя, как пишет издание, вы можете подобрать приправы по своему вкусу.

Как приготовить брокколи?

Разрежьте брокколи на небольшие соцветия и отварите до готовности.

Слейте воду с брокколи и дайте ей высохнуть.

Смешайте все приправы и сыр в миске.

Сбрызните маслом противень, застеленный пергаментной бумагой, и посыпьте приправой.

Положите брокколи сверху и раздавите ее чем-то плоским, например, дном стакана.

Добавьте сверху еще пармезана и приправы.

Запекайте в духовке до хруста около 20минкт или готовьте во фритюре.

Напомним, ранее УНИАН опубликовал рецепт супа с беконом, который идеально подойдет для осени.

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