Обычно люди, а особенно дети, не любят брокколи. Этот овощ получил плохую репутацию, потому что в зависимости от способа приготовления он может быть горьким или кашеобразным. А вот запекание, обжаривание и специи могут значительно улучшить вкус и текстуру этого очень полезного вида капусты, пишет Parade.
Создатель контента @emilyscooking_ в "ТикТок" поделилась рецептом хрустящих чипсов из брокколи с сыром. "С кусочками стейка и картофельным пюре...Это был бы потрясающий ужин!" - поделился своим опытом приготовления один из пользователей.
Как приготовить брокколи с сыром - рецепт
Ингредиенты:
- брокколи;
- оливковое масло;
- орегано;
- чеснок;
- перец;
- соль;
- тмин;
- паприка;
- пармезан.
Хотя, как пишет издание, вы можете подобрать приправы по своему вкусу.
Как приготовить брокколи?
- Разрежьте брокколи на небольшие соцветия и отварите до готовности.
- Слейте воду с брокколи и дайте ей высохнуть.
- Смешайте все приправы и сыр в миске.
- Сбрызните маслом противень, застеленный пергаментной бумагой, и посыпьте приправой.
- Положите брокколи сверху и раздавите ее чем-то плоским, например, дном стакана.
- Добавьте сверху еще пармезана и приправы.
- Запекайте в духовке до хруста около 20минкт или готовьте во фритюре.
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