Стебли броколи на самом деле содержат больше кальция, железа и витамина С, чем соцветия.

Брокколи - бюджетный овощ, обладающий огромной пользой для здоровья. Он примерно на 90% состоит из воды, поэтому некалорийный, при этом содержит мало сахара и много питательных веществ, таких как клетчатка, кальций, магний. Всего 100 г обеспечивают 148% потребности в витамине С.

Однако большинство людей неправильно готовят броколи, выбрасывая самую вкусную и полезную часть. Как пишет Mirror, согласно данным аккаунта My Real Food, люди обычно отрезают и выбрасывают стебель брокколи перед варкой, однако это ошибка.

В видео поясняется: "Все, что вам нужно сделать, это погрузить головку брокколи в кипящую воду, а затем вы можете нарезать [соцветия] очень легко и быстро".

В ролике также показано, что отварной стебель можно нарезать на полоски и обжарить его в масле с соевым соусом. Автор ролика утверждает, что это очень вкусно.

Кроме того, стебли броколи на самом деле содержат больше кальция, железа и витамина С, чем соцветия.

В комментариях люди одобрили эту идею, назвав совет "гениальным".

Многие не знали, что стебель можно есть, а некоторые считали, что он может быть вреден для здоровья или невкусен. Однако попробовав, они отмечали, что это очень вкусно, и его можно есть даже сырым – он похож по вкусу на редьку.

Ранее научное исследование выявило в брокколи гены, которые усиливают содержащиеся в ней соединения, борющиеся с раком.

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