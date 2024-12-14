Для его приготовления можно использовать перезрелые бананы, которые уже не хочется есть.

Банановый хлеб становится все более популярным рецептом благодаря своей простоте в приготовлении и ингредиентов. Он не требует много усилий и радует вкусным результатом.

"Этот легкий рецепт бананового батона представляет собой нечто среднее между банановым хлебом и пирогом, который можно быстро заморозить. Он также отлично подходит для использования перезрелых бананов", - говорится на сайте BBC GoodFood.

мягкое сливочное масло - 140 г;

сахарная пудра - 140+50 г;

яйца - 2 шт;

мука - 140 г;

разрыхлитель 1,5 ч.л.;

спелые бананы - 2 шт;

сушеные банановые чипсы - горсть.

Для начала разогрейте духовку до 180C/160C вентилятор/газ 4. Форму для хлеба на 900 г. выстелите пергаментом и смажьте маслом.

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Взбейте масло и 140 г сахарной пудры до светлой и пышной массы. Постепенно вбейте туда яйца, муку и разрыхлитель. Бананы разомните в пюре и также добавьте в тесто.

Вылейте смесь в подготовленную форму и выпекайте примерно 50 минут или до готовности. Проверяйте буханку шпажкой. Охладите ее в форме в течение 10 минут, а затем переместите на решетку.

Смешайте 50 г пудры с 2-3 чайными ложками воды. У вас должна получиться жидкая глазурь. Сбрызните ею верх пирога и украсьте горстью банановых чипсов.

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