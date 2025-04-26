Эти автомобили быстро разгоняются и имеют отличный дизайн.

Известный автоэксперт Джонни Брайтон порекомендовал три спортивных авто, которые особенны своим дизайном, однако имеют удивительно экономные дизельные двигатели. Об этом пишет Express.

Первым таким автомобилем, по его мнению, является Ford Focus ST, ведь он имеет удачное сочетание быстрого ускорения и может сэкономить топливо.

"Третье поколение Ford Focus ST было доступно как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, а также как хот-хэтч и универсал. Хотя я считаю, что оба варианта выглядят отлично, я думаю, что хэтчбек выглядит лучше сзади, а универсал имеет более высокий коэффициент обтекаемости. Несмотря на это, большинство людей не заметят разницы между бензиновым и дизельным ST и все равно получат выгоду от более агрессивного внешнего и внутреннего вида, а также от лучшей общей управляемости. Они оснащаются 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 182 л.с., который разгоняется с места до 100 км/ч за 7,8 секунды и расходует 67 л/100 км", - объяснил Брайтон.

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В Express напомнили, что Ford Focus ST третьего поколения выпускался с 2012 по 2018 годы. Он больше предыдущих версий и отличается своим дизайном.

Также Джонни призвал водителей обратить внимание на подержанную Skoda Octavia VRS, которая имеет много уникальных функций.

"Я всегда был большим поклонником Skoda, и Octavia VRS третьего поколения на самом деле является невероятно крутым автомобилем за эти деньги. Она доступна как в кузове седан, так и в кузове универсал, и именно последний является лучшим предложением. Она более практична, выглядит круче и имеет те же характеристики. Лучшее в нем - это просто умные функции, такие как скребок для льда в крышке топливного бака, мусорник в дверном кармане, держатель для парковочного талона и двусторонний коврик в багажнике", - добавил эксперт.

Специалист отметил, что водители также могут приобрести подержанную дизельную Alfa Romeo Giulia.

"Я имел возможность ездить на Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio и просто обожаю ее. Это настоящий зверь, который дал мне надежду на то, что современные автомобили все еще могут иметь душу. Интересно то, что Giulia была спроектирована как Quadrifoglio, а затем модернизирована для менее мощных моделей, таких как эта Super - быстрая дизельная версия. Я думаю, что это самый красивый автомобиль в списке, к тому же вы получаете супер агрессивную отделку салона из углеродного волокна. Он имеет 2,2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 177 л.с., что позволяет ему разогнаться до 60 миль/ч (96 км/ч - УНИАН) за 6,9 секунды", - подчеркнул Брайтон.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперты назвали три подержанных авто, которые стоят внимания. В частности специалисты советуют водителям подобрать такие автомобили, как Kia Picanto GT-Line, Volkswagen Arteon и Suzuki Ignis.

Также известный автомеханик Скотти Килмер призвал водителей не покупать некоторые подержанные автомобили. По его словам, машины, которые были списаны страховщиками, могут быть дешевле, однако имеют значительные риски.

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