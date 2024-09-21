Тест - насколько вы уверены в себе: нужно выбрать геометрическую фигуру

Психологический тест по картинкам позволит лучше узнать себя.

Многие люди пытаются разобраться со своей личностью, чтобы улучшить качество жизни. В этом поможет данный психологический тест. Все, что вам нужно - это выбрать геометрическую фигуру, которая нравится больше остальных.

Быстрый психологический тест - картинки помогут узнать правду

Для того чтобы пройти психологический тест с фигурами, вам нужно в каждой из нижеприведенных четырех картинок выбрать наиболее "близкую" геометрическую фигуру, которая кажется красивой или интересной. Каждой фигуре соответствует буква - А, Б, В или Г.

Когда вы определитесь с фигурами на каждой картинке, нужно запомнить свой выбор и посчитать, какие буквы выбирали. Каждой букве соответствует цифра:

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А - 4

Б - 6

В - 2

Г - 10

У вас должно получиться 4 буквы и 4 цифры в ответе. Дальше вы складываете цифры и видите однозначное число. Последний шаг - расшифровка психологического теста.

От 8 до 13 баллов

Вы сильно зависите от мнения окружающих, от него же меняется и поведение. Потерять уверенность для вас очень просто, а вернуть обратно - невероятно сложно. Вам трудно заниматься тем, что не нравится, а надо - это выбивает из колеи. Мнительность мешает строить адекватные отношения с окружающими, вас сложно назвать хозяином своих решений и своей жизни. Также вы очень чувствительны - часто идете на поводу у собственных эмоций.

От 14 до 20 баллов

Вы плывете по течению, но отчаянно стремитесь найти свой личный истинный путь. Можете критически оценивать свои поступки, окружающие не имеют влияния на вас, если только не найдут убедительных аргументов. Если ваш здравый смысл подскажет, что выбранная позиция вредит, то вы легко можете от нее отказаться.

От 21 до 27 баллов

Вы часто считаете, что правы, но также склонны к внешнему влиянию. Особенно это касается значимых для вас людей, чье мнение весьма авторитетно. У вас рациональное мышление и способность к анализу, поэтому для вас нетрудно найти золотую середину между двумя или тремя вариантами развития событий. Инстинктивно вы всегда можете выбрать правильный путь.

От 28 до 34 баллов

Вам очень сложно отказываться от своих взглядов, принципов и решений, даже если видите свою неправоту. Чем больше кто-то стремится на вас повлиять, тем более серьезное сопротивление от встречает. Скорее всего, такое упорство и рьяное отстаивание границ говорит о неуверенности в себе и боязни попасть в неприятную ситуацию из-за неверно сделанного выбора. Вам очень не хочется лишний раз "вызывать на себя огонь".

От 35 до 40 баллов

Если вы что-то "вбили" себе в голову, то переубедить вас невозможно. Вы очень жесткий человек, который уверенно идет к своим целям, не оглядываясь назад. Вы можете "сжигать мосты" и жалеть об этом, но те, кто хорошо вас знает, могут умело и незаметно направлять вашу личность в нужную сторону. Старайтесь быть менее упрямым и более лояльным к миру.

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