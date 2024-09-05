Вы можете продлить срок хранения картофеля, изменив способ его хранения.

Картофель является основным продуктом питания, который можно найти в домах по всей стране.

Но где и как вы храните картофель? Некоторые люди настаивают на том, чтобы прятать его в шкафчике, где он может быть защищен от солнечного света. Другие утверждают, что картофель следует держать в прохладном ящике холодильника.

Николь Гонсалвес, также известная в TikTok как healthnutnutrition, говорит, что самое важное - не хранить картофель в пластиковом пакете.

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Николь рассказала, что после многих лет экспериментов она обнаружила, что секрет сохранения картофеля заключается в том, чтобы держать его в "коричневом бумажном пакете".

Она также говорит, что хранить картофель в холодильнике нельзя, так как это может изменить вкус. Вместо этого Николь рекомендует хранить клубни в темном и прохладном месте, например, в шкафу, подальше от холодильника.

Николь также советует не хранить лук рядом с картофелем. "Вам не нужно хранить лук вместе с картофелем, потому что он на самом деле выделяет газ, который заставит ваш картофель прорасти и быстрее испортиться", - пояснила девушка.

По словам Николь, виновником является этиленовый газ, который могут выделять яблоки, бананы и помидоры. Этот газ может сократить срок хранения чувствительных к этилену продуктов, таких как брокколи и капуста. Поэтому, по ее словам, разумно хранить источники этилена отдельно от их чувствительных аналогов.

Более того, высокое содержание влаги в картофеле губительно для лука. Это заставляет его гнить, становиться коричневым и мягким; поэтому эти два продукта всегда следует держать отдельно.

Напомним, ранее шеф-повар раскрыл секрет, как достичь хрустящей корочки у запеченного картофеля.

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