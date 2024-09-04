Для этого понадобится только картофель, специи и два дополнительных ингредиента.

Запеченный картофель - это одно из самых простых и ленивых блюд, которые идеально подойдут после тяжелого дня. В некоторых рецептах, которые обещают "идеальные" результаты, используется длинный список ингредиентов, однако шеф-повар Джек Стайн поделился более простым вариантом.

"Есть так много разных способов сделать это, но это то, как я это делаю. И для меня это лучший способ", - отмечает Стайн, которого цитирует Ехргеѕѕ.

Для приготовления понадобятся:

Видео дня

картофель - 1 кг;

растительное масло;

утиный жир;

специи.

Почистите картофель и нарежьте его одинаковыми кусочками. Поместите овощи и немного картофельной кожуры в кипящую воду.

Джек рекомендовал приправить воду "достаточно большим количеством соли" перед тем, как оставить картофель вариться в течение 15-20 минут. Далее нужно осторожно слить воду, стараясь не повредить кусочки.

Разогрейте духовку вместе с противнем, затем выньте его, сбрызните большим количеством растительного масла и верните в духовку нагреваться дальше.

По словам повара, масло должно быть "действительно горячим", прежде чем добавлять картофель. После этого выложите картофель, добавьте немного масла сверху и оставьте готовиться на один час.

Картофель нужно переворачивать каждые 20 минут для равномерной хрустящей корочки.

Непосредственно перед подачей на стол сбрызните утиным жиром для аромата и приправьте черным перцем.

Что еще вкусного приготовить

На десерт прекрасно подойдет шоколадный торт. Мэри Берри поделилась, рецептом, для которого нужны всего шесть ингредиентов.

Кроме того, УНИАН рассказывал, как приготовить томатный соус как у "итальянской бабушки", и поделился рецептом вкусной пасты с грибами за 10 минут.

Осенью также уместно полакомиться тыквенным латте, однако эксперт рекомендует не пить его сразу после сна.

Вас также могут заинтересовать новости: