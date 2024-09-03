Опрошенные кулинары дали один и тот же совет.

Шеф-повара назвали лучший способ приготовить хрустящий запеченный картофель, пишет simplyrecipes.com.

"Многие говорят, что талант шеф-повара можно оценить по тому, как он готовит омлет, но я думаю, что гораздо больше о нем расскажет то, как он готовит картофель. Картофель - это чистый лист, на котором шеф-повар может проявить свое кулинарное творчество и технические навыки. Лучшие шеф-повара умеют делать простой картофель неземным - хрустящим, но воздушным и идеально приправленным", - говорится в публикации.

Как запечь картофель - лучший способ

Отмечается, что опрошенные кулинары дали один и тот же совет - перед запеканием картофель стоит отварить.

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"Я начинаю с того, что отвариваю молодой картофель до мягкости и немедленно помещаю его в ледяную ванну, чтобы остановить процесс приготовления, а затем тщательно высушиваю", - рассказал повар Уилл.

После этого он приправляет картофель оливковым маслом, солью и черным перцем и запекает при температуре 230 °С до "красивой хрустящей, золотисто-коричневой корочки".

Другой кулинар Питер добавил, что отваривание картофеля перед запеканием может показаться ненужным дополнительным шагом, но это необходимо: "Пропаривание картофеля в кастрюле с хорошо подсоленной водой в течение пяти минут размягчит его, удалит излишки крахмала и ускорит время запекания".

"Этот метод гарантирует идеальный баланс хрусткости и пушистости в каждом кусочке, что делает их идеальным гарниром к любому блюду", - добавил еще одни повар Дерек.

Еще опытные повара советуют картофель хорошенько встряхнуть или раздавить перед тем, как отправить его в духовку.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить сочные куриные котлеты без хлеба, яиц и покупного фарша.

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