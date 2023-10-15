Чтобы не было залипания клавиш, нужно знать, как почистить клавиатуру компьютера в домашних условиях.

Все пользователи стационарных компьютеров и ноутбуков рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда клавиатура загрязняется и начинает плохо работать, или на нее проливается жидкость. Как почистить клавиатуру компьютера – расскажем в материале.

Как почистить клавиатуру – пошаговая инструкция

Чтобы знать, как правильно почистить клавиатуру, нужно отталкиваться от того, с каким родом загрязнения его степени вы столкнулись. Чистка может быть поверхностной или глубокой, соответственно методы, как почистить клавиатуру компьютера в домашних условиях, будут существенно отличаться.

Для легкой чистки нужно сначала перевернуть и немного потрясти клавиатуру: после этого часть крупного мусора выпадет из нее. Затем нужно взять небольшого размера щетку и с ее помощью убрать остатки пыли и другой мусор, которые застряли в проемах между кнопками.

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Важно быть в курсе, как почистить клавиатуру от пыли в труднодоступных местах: это можно сделать пылесосом или баллончиком, содержащим сжатый воздух. Также взять простой фен, но дуть надо исключительно негорячим воздухом.

Жир из поверхности компьютерной клавиатуры эффективно убирается при помощи бумажных салфеток или же микрофибры. Помните, что запрещено использовать влажные тряпки, чтобы избежать попадания внутрь жидкости.

Более тщательную очистку клавиатуры надо делать каждые три месяца. Пошагово расскажем, как ее проводить:

Перед началом лучше сделать фотографию клавиатуры.

Затем ее нужно перевернуть и выкрутить все шурупы с тыльной стороны.

Теперь с верхней ее части надо аккуратно выдавить все клавиши наружу, за исключением Enter.

После этого клавиши кладем в раковину и промываем с помощью проточной воды, в особо грязных местах используем зубную щётку для чистки. Ждем, пока клавиши высохнут.

Пластик верхней части также промываем водой и даем высохнуть.

Нужно обратно закрепить кнопки на свои изначальные места, собрать обе стороны клавиатуры и закрутить шурупы.

После этого обязательно надо подключить клавиатуру к компьютеру, чтобы узнать, нормально ли функционируют все кнопки.

Как почистить клавиатуру ноутбука – сделайте это сами

Прежде, чем почистить клавиатуру ноутбука, нужно ее также сфотографировать. Начинаем со снятия клавиш, которые прикреплены защёлками: используем скрепку или плоскую отвёртку для их оттягивания. Надо быть предельно осторожным, чтобы не сломать пластик.

Затем чистим места креплений салфеткой или влажной тканью, особое внимание уделяем стыкам. Клавиши надо промыть в воде с мылом или в антисептике. Высушенные клавиши закрепляем назад на ноутбук, лучше начать с больших, а потом вставить на место другие.

Ответ на вопрос, как почистить клавиатуру на макбуке, довольно прост – способ ничем не отличается от того, который применяется к обычным ноутбукам.

Также на случай пролития жидкости на устройство необходимо знать, как почистить залитую клавиатуру ноутбука. Если на клавиатуру разлилась вода, чай или еще какой-то напиток, ее немедленно надо перевернуть и хорошо встряхнуть. Затем тщательно протрите ее тряпкой или салфеткой и оставьте в перевернутом положении на сутки. В том случае, если через день клавиатура не будет работать, нужно прибегнуть к выше описанному способу чистки ноутбука.

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