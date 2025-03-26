Во время игры с вашей собакой стоит быть осторожными, чтобы не нанести вред здоровью.

Если у вас возникает вопрос, можно ли позволять собаке лизать ваше лицо и не угрожает ли это здоровью, то вы не одиноки. В частности ветеринар Мелоди Винтерхальтер рассказала, что делать в таких случаях, пишет Parade Pets.

Что будет, если собака вас оближет?

"Рот собаки содержит бактерии, поэтому, позволяя собаке лизать ваше лицо, вы несете небольшой риск. Хотя риск очень низкий, могут быть ситуации, когда он выше, например, если собака лижет рану, а у вас ослабленный иммунитет или аллергия на собачью слюну. Помните, что собаки едят все, что угодно, включая фекалии других животных на прогулках, поэтому риск заражения тоже может быть!", - предупредила ветеринар.

Расстраиваются ли собаки, когда вы не позволяете им лизать ваше лицо?

По словам Мелоди, если вы уделяете собаке достаточно внимания другими способами, к примеру, гладите ее или играете с ней, то она не расстроится.

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Почему собака так часто лижет своего хозяина: причины

Знак привязанности

"Облизывание может быть признаком привязанности - ваша собака пытается показать вам, что она вас любит!", - объяснила ветеринар.

Реакция на стресс

В то же время ветеринарный врач доктор Лианн Меллин говорит, что во время лизания у собаки высвобождаются эндорфины, или гормоны удовольствия.

"Если ваш питомец испытывает тревогу или стресс, такое поведение, как лизание, может помочь ему почувствовать себя лучше", - подчеркнула она.

Ищут внимания

По словам Лианн, собакам сложно различить положительное подкрепление от отрицательного.

"Если вы реагируете - радостно или сердито - каждый раз, когда собака лижет вас, она понимает, что это способ привлечь к себе внимание. И когда они хотят внимания, они лижут вас!", - отметила ветеринар.

Признак потенциальных глубинных проблем

Иногда собака может лизать вас с любовью, однако если она делает это часто, то у нее могут быть проблемы с этим.

"Если ваш любимец чрезмерно вылизывает вас, себя или предметы в своем окружении, важно обратиться к ветеринару, чтобы выявить скрытые проблемы, такие как инфекции, боль или аллергия", - добавила Лианн.

Инстинктивное поведение

Врач отметила, что собаки-мамы вылизывают своих щенков, чтобы очистить их и стимулировать к посещению туалета.

"Это заботливое поведение. Наши собаки могут делать то же самое с нами, чтобы показать свою заботу, но не для того, чтобы заставить нас ходить в туалет!", - подчеркнула Лианн.

Ваше лицо приятное на вкус

"У собак нет потовых желез по всему телу, как у нас. Наши потовые железы вырабатывают соленое вещество, которое может нравиться некоторым собакам!", - объяснила она.

Они голодны

Лианн подчеркнула, что ваша собака понимает, когда у вас есть лакомство. Поэтому вам нужно спрятать их, если не хотите, чтобы вас лизали.

Что делать, если собака все же облизала ваше лицо?

По словам ветеринаров, после таких действий животного обязательно вымойте лицо и руки горячей водой с мылом.

"Собаки едят всякую гадость, поэтому тщательное мытье рук и лица очень важно. Если вы не в восторге от того, что ваша собака лижет вам лицо, попробуйте провести поведенческий тренинг, чтобы научить её этого не делать", - добавила Мелоди.

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