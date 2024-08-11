Такие люди часто не умеют расслабляться и наслаждаться досугом во взрослой жизни.

Слишком быстрое взросление может иметь глубокое и длительное влияние на жизнь человека. Это явление часто называют "синдромом поспешного ребенка".

Он возникает, когда на детей в раннем возрасте давят, чтобы они выполняли задания и брали на себя ответственность, часто в ущерб их естественным потребностям развития, пишет Forbes. Хотя это может привести к впечатляющим достижениям в краткосрочной перспективе, долгосрочные последствия могут быть губительными.

Когда эти дети переходят во взрослую жизнь, давление и ожидания, с которыми они сталкиваются, могут проявляться по-разному. Есть три признака того, что это могло произойти с вами.

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1. Вы испытываете изнуряющий страх неудачи

Дети с таким синдромом часто становятся перфекционистами во взрослом возрасте. Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, эти черты появляются под давлением высоких ожиданий и критики со стороны внешних источников. Как следствие, дети устанавливают для себя высокие стандарты под влиянием ролевых моделей взрослых и выборочного подкрепления.

Когда их результаты не соответствуют их стандартам или они сталкиваются с внешним осуждением, они также могут оценивать себя негативно. Это постоянное давление на выполнение может привести к страху неудачи во взрослом возрасте. Взрослые с перфекционистскими наклонностями могут проявлять:

Страх совершить ошибку. Страх не соответствовать высоким стандартам может быть парализующим, заставляя людей избегать любых рисков и бороться с принятием решений. Этот страх часто проявляется в прокрастинации, когда люди откладывают выполнение задач, потому что боятся не достичь совершенства. Это постоянное беспокойство может создать цикл нерешительности, что приводит к упущенным возможностям и повышенному стрессу.

Избегание новых вызовов. Чтобы избежать вероятности неудачи, такие люди могут избегать новых вызовов и опыта. Такое избегание ограничивает их потенциал роста и подавляет возможности для обучения и самосовершенствования. Как следствие, их личное и профессиональное развитие может остановиться, и они могут потерять ценный жизненный опыт.

Выгорание от переутомления. Перфекционисты могут доводить себя до предела, работая сверхурочно и беря на себя чрезмерные обязанности, поскольку чувствуют, что вынуждены соответствовать или превосходить собственные высокие ожидания. Это неустанное стремление к совершенству может привести к физическому и эмоциональному истощению, что затрудняет поддержание здорового баланса между работой и личной жизнью.

2. Вам трудно наслаждаться досугом

Дети, которые пропускают неструктурированные игры, часто не умеют расслабляться и наслаждаться досугом во взрослой жизни. Неспособность расслабиться и получить пользу от перерывов в детстве может сохраняться и во взрослом возрасте, проявляясь по-разному:

Чувство вины во время отдыха. Многие взрослые испытывают глубокое чувство вины, когда выделяют время на отдых, считая, что они всегда должны быть продуктивными. Таким взрослым трудно усидеть на месте, они всегда ищут задания или проекты, чтобы занять себя. Они боятся "потерять время", что может привести к выгоранию и помешать наслаждаться тихими, восстановительными моментами.

Стараются наслаждаться хобби. Даже хобби может казаться задачей, которую нужно выполнить на высоком уровне, что мешает наслаждаться им просто для удовольствия. Это стремление преуспеть в каждом аспекте жизни часто превращает досуг в еще один источник давления. Вместо того, чтобы расслабиться, хобби становится ареной для достижений, где основное внимание уделяется совершенствованию навыков или достижению впечатляющих результатов.

Сложно оставаться в настоящем времени. Такие люди могут испытывать трудности с практикой осознанности или пребыванием в настоящем моменте. Их ум часто переполнен мыслями о том, что нужно сделать дальше, что мешает сосредоточиться на настоящем и наслаждаться им. Эта постоянная устремленность на будущее может мешать им полноценно переживать и наслаждаться моментами простоя.

3. Вы оторваны от своего "внутреннего ребенка"

Свободное, неструктурированное время имеет важное значение для развития креативности и игривости. Когда детям не хватает этой свободы, они теряют критические возможности для развития и обновления своих творческих навыков.

Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что после возвращения из отпуска работники чувствовали значительный толчок к творчеству, что подчеркивает важность неструктурированного времени для развития креативного мышления. Эта связь подчеркивает, почему без этого формирующего опыта неструктурированных игр в детстве людям может быть сложно полностью развивать и лелеять свои творческие способности во взрослом возрасте.

Есть несколько вариантов, как подавление творчества и игры в детстве может повлиять на взрослого человека:

Человеку трудно мыслить нестандартно. Это может произойти, если человек не развил гибкость и воображение, которые развиваются во время игровых исследований. Структурированная среда и жесткий график могут заставить их мыслить линейно, традиционно, ограничивая их способность подходить к проблемам со свежими перспективами.

Они могут отвергать игровую деятельность как несерьезную. Такое мышление может мешать человеку заниматься деятельностью, которая способствует психическому благополучию, и ограничивать его возможности для радости и расслабления. Кроме того, такие взрослые могут иметь проблемы со спонтанностью и адаптивностью, им трудно включаться в импровизированную деятельность или плыть по течению. Эта ригидность может подавлять творческое самовыражение и наслаждение от неожиданных моментов.

В профессиональной сфере недостаток креативности может привести к стагнации. Инновации имеют решающее значение для успеха во многих сферах, а неспособность творчески мыслить может препятствовать карьерному росту. Взрослые, которые пропустили неструктурированную игру, могут столкнуться с трудностями в создании инновационных решений или адаптации к меняющейся рабочей среде, что ограничивает их профессиональный рост.

Детство ни одного ребенка не должно быть поспешным. Однако, став взрослыми, мы имеем возможность замедлить темп и восстановить связь с той частью себя, которая всегда заслуживала того, чтобы просто быть ребенком. Наслаждайтесь моментами игривости, творчества и отдыха. Никогда не поздно почтить своего "внутреннего ребенка" и дать себе пространство расти и процветать в собственном темпе.

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