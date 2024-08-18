Люди, избалованные в детстве, могут часто расстраиваться.

Люди, которые хотят понять, как правильно жить в этом мире, способны заметить, что избалованные в детстве личности могут отличаться от тех, которые росли в более строгой атмосфере.

Существуют 8 маркеров, по которым можно определить человека, избалованного в детстве, говорится в статье HackSpirit. Одни из таких признаков - плохие навыки решения проблем и отсутствие эмпатии.

Как еще можно определить людей, которых в детстве избаловали:

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такие личности считают себя исключительными;

им очень тяжело справляться с отвержением, переживать отказ;

им трудно построить настоящие отношения, поскольку они не привыкли идти на компромыссы;

им тяжело стать независимыми;

могут часто расстраиваться.

Кроме того, избалованным в детстве людям может быть трудно брать на себя ответственность.

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Ранее УНИАН писал, что есть 9 маркеров, по которым можно понять, что человек сильно обижен, однако это скрывает. В частности, о скрытой обиде может свидетельствовать пассивная агрессия, например, тонкие "подколы". Кроме того, обиженные люди способны перестать проявлять эмпатию к обидчикам и во время бесед могут поднимать старые проблемы.

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