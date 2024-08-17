Возможны серьезные ошибки в отношениях между мужчиной и женщиной, в результате которых может возникнуть сильная обида. Иногда люди могут скрыто сильно обижаться и при этом не идти на конфронтацию.
Есть 9 признаков того, что человек скрывают обиду, один из них, - проявление пассивной агрессии, сообщает HackSpirit. По сведениям издания, такая агрессия может проявляться в саркастических замечаниях, тонких "подколах", которые "маскируют" под шутки.
Другие признаки обиды, которая была скрыта:
- человек избегает обидчика;
- обиженная личность становится чрезмерно критичной к тому, кто ее обидел;
- поведение по отношению обидчика может внезапно поменяться;
- обиженный человек может как будто радоваться неудачам, которые терпит тот, кто их обидел;
- рядом с обидчиками может меняться язык тела;
- обиженным людям может быть безразличен успех тех, кто их обидел.
Кроме того, обиженные люди могут перестать проявлять эмпатии к обидчикам и поднимать во время разговоров старые проблемы.
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