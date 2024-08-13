Психолог рассказал, как понять, что партнер не подходит вам.

В 1992 году известный клинический психолог и брачный консультант доктор Джон Готтман вместе со своей женой провел исследование относительно браков и разводов. С помощью этого исследования, опубликованного в Journal of Family Psychology, им удалось предсказать, какие пары в конце концов разводятся с точностью до 94%. Поэтому супруги определили четыре типа поведения, которые появляются в браке и свидетельствуют о том, что это может привести к разводу, пишет Forbes.

Критика

Готтманы определяют критику, как представление проблем в отношениях как прямой результат недостатков вашего партнера. В отличие от простой жалобы или замечания о конкретной ошибке, критика является прямой атакой на характер вашего партнера. Поэтому такое поведение может быть очень вредным, ведь оно смещает фокус с проблемы, которая рассматривается, на воображаемые недостатки вашего партнера, что, в конце концов заставляет говорить о том, кем он является, а не о том, что он сделал.

К примеру, когда вы говорите: "Я очень волновалась/волновалась вчера, когда ты не позвонил/позвонила мне, чтобы сообщить, что твоя вечеринка с друзьями продолжится так поздно", то это свидетельствует о конкретном поведении и чувствах, которые оно у вас вызвало, не нападая на партнера.

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В то же время критика может быть такой: "Ты всегда держишь меня в неведении и никогда не думаешь о том, что я чувствую. Я бы никогда не поступил/поступила так эгоистично". Такие слова могут привести к тому, что ваша вторая половинка почувствует себя отвергнутой, оскорбленной и разъяренной.

Самозащита

Часто в ответ на критику у партнера проявляется самозащита или самосохранение. Первой формой является "позиция невинной жертвы", когда мы ноем или ищем оправдания своим ошибкам, чтобы казалось, будто нас несправедливо обвиняют.

К примеру, если ваш любимый человек спросит вас, почему вы не предупредили, что будете гулять так поздно, вы ответите: "Я не видела/видел своих друзей целую вечность, а ты знаешь, как давно я хотела/хотел их увидеть. Разве мне нельзя хоть один вечер повеселиться?"

В таком случае вы перекладываете вину со своих действий на несправедливость партнера.

Второй формой, по словам психолога, является "позиция праведного негодования", когда люди борются с критикой с помощью критики, пытаясь контратаковать. К примеру, если ваш партнер жалуется на то, что вы обещали что-то сделать, но забыли, вы можете дать ответ: "У меня был такой длинный день. Ты знал/знала, что сегодня я буду занят/занята, то почему не сделал это сам?". Таким путем вы полностью игнорируете проблему, о которой идет речь, и вместо этого отвлекаетесь на критику действий или бездействие партнера.

Презрение

Третьим опасным фактором, по мнению Готтманов, является презрение, которое заключается в том, что вы возмутительно заявляете о чем-то с позиции власти над партнером. По словам исследователей, это самый подлый, самый снисходительный из факторов, который является самой большой причиной развода. Как правило, презрение является следствием обиды или гнева и может проявляться по-разному, а именно:

сарказм;

оскорбления;

обзывания;

неуважительный язык тела.

"Учитывая ненавистную природу презрения, его влияние на отношения может быть разрушительным - и нет нужды говорить, что постоянные признаки презрения являются главным тревожным сигналом. Решить проблему при наличии презрения почти невозможно, поскольку его невероятно трудно не заметить. Презрение даёт понять партнёру, что вы считаете себя выше и очень мало о нём думаете - а это гарантированный способ заставить его чувствовать себя никчёмным или неполноценным", - объяснили в материале.

Сдерживание

Последним фактором является уклонение, которое предполагает полное отстранение от взаимодействия с партнёром. Обычно этот уход происходит в ответ на другие факторы, чаще всего на презрение. В таком состоянии вы полностью замыкаетесь в себе, становитесь настолько злыми, обиженными или подавленными, что перестаете слушать, и даете это понять своему супругу/супруге. В частности вы можете:

прекратить реагировать на подсказки, такие как кивки головой, зрительный контакт и мимические движения;

отвернуться от разговора;

полностью отключиться;

делать вид, что вы заняты другими делами;

активно игнорировать собеседника.

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