Никогда не наказывайте кота за царапины, это не поможет и только вызовет беспокойство у пушистика.

Когда коты царапают мебель, ковры и другие личные вещи, это часто называют "неподобающим" поведением, которое нужно исправлять. Однако царапанье – это абсолютно нормальное поведение для кошек; это то, на что они запрограммированы генетически.

Лучшим термином для обозначения царапанья вещей по дому может быть "нежелательное" поведение, пишет ветеринар Ханна Харт в своем материале на сайте PetMD. Нежелательное царапанье лучше всего решить, предоставив коту более подходящий выход для выражения этого инстинктивного поведения.

Почему кошки царапают мебель?

Как и любое нормальное поведение кошек, царапанье коренится в инстинктивном поведении, которое позволяло предшественникам современных домашних кошек выживать и процветать в дикой природе.

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Коты начинают царапаться уже в возрасте 8 недель. Царапание поверхностей позволяет котам метить свою территорию как с помощью визуального сигнала в виде разорванного материала, так и с помощью химического сигнала в виде феромона, выделяемого из пахучих желез на лапах. Этот феромон содержит информацию о здоровье, поле и статусе размножения кошки, которую могут обнаружить другие коты.

Кошки также царапаются, чтобы заострить когти, удаляя старый материал на внешней поверхности ногтя и обнажая новую, острую часть ногтя под ним. Острые когти позволяют котам быть эффективными охотниками и защищаться от угроз.

Кроме того, царапанье позволяет коту полностью вытянуться и снять мышечное напряжение. Во время царапанья в мозгу высвобождаются успокаивающие химические вещества, которые помогают котам преодолеть чувство тревоги и перевозбуждения.

В дикой природе территориальное царапающее поведение чаще всего проявляется в виде царапанья по вертикальным стволам деревьев. Таким образом, визуальный сигнал оторванной коры находится на уровне глаз, а химический сигнал феромона из пахучих желез – на уровне носа для других кошек.

У домашних кошек это преимущество вертикальных поверхностей означает, что подлокотники диванов и ножки деревянной мебели без лака могут быть распространенными мишенями для территориального царапанья. Ткань на подлокотниках диванов легко рвется, а нелакированная древесина может легко раскалываться при царапинах. Именно поэтому коты тяготеют к этим материалам.

Как остановить кошек от царапанья диванов и другой мебели

Прежде всего, необходимо предложить подходящие альтернативы, которым вы сможете приучить кота отдавать предпочтение. Хорошим инструментом для этого являются когтеточки для когтей. Они должны быть достаточно высокими, чтобы ваша кошка могла полностью вытянуться, и иметь прочное основание, чтобы не опрокидываться, пугая или травмируя ее.

1. Найдите правильный материал для когтеточки

Каждая кошка предпочитает разные материалы для когтеточки, поэтому внимательно наблюдайте за поведением кошки, когда она царапает мебель, чтобы найти подсказки. Возможно, вам придется поэкспериментировать с различными материалами, чтобы определить, что предпочитает ваша кошка – обивочную ткань, сизалевую веревку, ковер, дерево или картон.

Угол и положение когтеточки также может потребоваться отрегулировать в соответствии с потребностями вашей кошки.

2. Разместите когтеточку в нужных местах

После того, как вы определите, какой материал ваша кошка предпочитает, разместите когтеточку возле ее любимой мебели в месте, где она и члены семьи проводят много времени. Кошки – социальные существа, поэтому они предпочитают, чтобы их ресурсы, такие как еда, вода, лоток и предметы для обогащения, такие как игрушки и точилки для когтей, были размещены несколько ближе к другим членам семьи. Не прячьте точилку для когтей в укромном уголке дома, если хотите, чтобы кот ею пользовался.

3. Научите кошку пользоваться когтеточкой

После того, как когтеточки установлены, помогите кошке начать использовать их вместо мебели. Может быть полезно смоделировать поведение кошки во время царапанья, проводя когтями по когтеточке.

Попробуйте посыпать кошачью мяту на столбик или давать кошке ценное лакомство или похвалу – что угодно, что больше всего мотивирует кота – каждый раз, когда он использует когтеточку вместо вашей мебели.

4. Держите кошку подальше от мебели

Необходимо также мягко отучить кошку от того, чтобы возвращаться к царапанию мебели. Один из методов перенаправления – установить возле мебели аэрозольные баллончики с датчиком движения. Эти баллончики издают шипящий звук, когда кот приближается. Это может помочь прервать царапанье мебели, если звук не слишком длительный и не слишком громкий.

Длительные или слишком громкие звуки могут усилить страх и беспокойство у кошек, что является контрпродуктивным для поощрения желаемого поведения царапанья. Цель – быстро прекратить нежелательное поведение, привлечь внимание кошки к новой когтеточке и поощрить ее за ее использование.

Вот некоторые другие средства для отпугивания кошек:

Нанесите на мебель спреи на основе цитрусовых. Большинство кошек не любят запах цитрусовых.

Наклейте на мебель двустороннюю липкую ленту. Царапанье по ленте неприятное для котов, но не болезненное.

Накрывайте мебель одеялами или полиэтиленовыми пленками.

Также используйте ферментные чистящие средства с нейтрализацией запаха на любимой мебели вашего кота, ведь котов тянет поцарапать те места, где они ранее отложили феромоны своих обонятельных желез.

5. Успокойте тревогу вашей кошки

Когда кот царапает мебель чрезмерно часто, это может свидетельствовать о его беспокойстве. Эту проблему можно решить с помощью успокаивающих добавок. Не давайте котам версии этих лекарств, предназначенные для людей; вам нужен ветеринар, который выпишет их вашему коту.

6. Дайте вашей кошке много активностей, обогащающих ее организм

Обеспечение достаточного количества развлечений для тревожного или скучающего кота также может помочь уменьшить чрезмерное царапанье. Это может включать покупку кошачьих деревьев, на которые кот может лазить, установку сидений у окон, чтобы кот мог наблюдать за дикой природой, увеличение времени интерактивных игр с котом, обучение кота ходить на поводке со шлейкой, чтобы кот мог проводить некоторое время на свежем воздухе.

7. Работа со специалистом по поведению кошек

Сотрудничество с сертифицированным прикладным специалистом по поведению животных или сертифицированным ветеринарным бихевиористом может повысить шансы на успех в уменьшении чрезмерного царапанья. Потребность вашей кошки царапаться не исчезнет полностью, но ее можно контролировать до более желаемого уровня, применяя эти лекарства, добавки и методы модификации поведения под наблюдением и руководством ветеринарного специалиста.

Что нельзя делать, когда ваша кошка царапает мебель и ковровые покрытия

Существует целый ряд вещей, которые не следует делать, пытаясь предотвратить царапанье мебели и ковровых покрытий вашим котом.

Не удаляйте когти

Удаление когтей и первой косточки пальца – чрезвычайно болезненная процедура и один из самых радикальных и вредных способов предотвратить повреждение мебели и ковровых покрытий.

Царапины – это нормальное поведение кошек. Удаление когтей не меняет желание кота царапаться. Вместо этого, это лишь вызывает разочарование, поскольку кошка не может выполнять укоренившуюся в ней активность. Неспособность выразить это нормальное поведение должным образом может привести к тому, что кот станет тревожным и агрессивным – вплоть до того, что он начнет кусаться.

Не наказывайте кошку

Никогда не наказывайте кота за царапины. Это включает в себя громкий и продолжительный крик, опрыскивание водой из пульверизатора, бросание вещей в кота или рядом с ним.

Методы наказания вызывают беспокойство, повышают вероятность агрессии, основанной на страхе, и заставляют кота ждать, пока вас не будет дома, чтобы продолжить царапаться в нежелательном месте.

Кошка не узнает, что царапать мебель и ковровые покрытия неуместно, а наоборот, что она должна избегать вас, когда царапает эти места. Методы наказания также угрожают связи, которую вы имеете с вашим котом.

Не заставляйте кота использовать когтеточку

В конце концов, не следует физически заставлять кошку использовать новую когтеточку, например, класть ее лапы на нее и водить когтями по материалу. Так же, как и мы, кошки, которых хватают или подвергают физическому контакту против их воли, воспринимают это как угрозу своей безопасности и выживанию. Когда вы инициируете нежелательный физический контакт с котиком, он может отреагировать тревогой, страхом или агрессией. Это также ставит под угрозу вашу связь с котом.

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