Известно, что яйца содержат витамин А, селен и различные витамины группы В.

Специалисты рассказали, как часто следует употреблять яйца, если вам уже исполнилось 50 лет.

"Яйца часто рекламируют как суперпродукт. Они полны таких питательных веществ, как витамин А, селен и различные витамины группы В", - пишет healthdigest.com.

Когда людям исполняется 50, многие эксперты по питанию советуют ограничить или исключить определенные продукты. Например, рекомендуют исключить соленые, сладкие и чрезмерно обработанные продукты, а также сократить употребление белого хлеба и пасты с высоким содержанием углеводов. Яйца же в категорию продуктов, которых следует опасаться, не попадают.

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"Напротив, яйца, как правило, получают высокие оценки за свою пищевую ценность. Это не значит, что вы обязательно должны есть их при каждом приеме пищи. Как и все полезные ингредиенты, их лучше всего употреблять вместе с другими продуктами, богатыми питательными веществами", - говорится в статье.

Обзор 2023 года, опубликованный в Nutrients, показал, что в целом поддерживается употребление по крайней мере одного яйца в день для улучшения общего состояния здоровья. Указывается, что "с точки зрения питания 7–14 яиц в неделю в рамках разнообразной и сбалансированной диеты могут быть полезны для большинства".

"Для пожилых людей с нормальным уровнем холестерина два яйца в день приемлемы как часть здоровой для сердца диеты",- отметила диетолог Тони Кастильо.

Напомним, ранее УНИАН писал, как долго вареные яйца могут храниться в холодильнике.

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