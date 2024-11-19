Шеф-повар поделился двумя техниками нарезки.

Нарезание лука является частью многих рецептов, однако мало кто умеет делать это так же мастерски, как шеф-повар.

Опытный кулинар Мэтт Бруссард отметил, что классическую технику "просто" освоить. Как пишет Ехргеѕѕ, для начала нужно заточить нож. Далее обрезаем оба конца лука и разрезаем его пополам.

Прикрываем корень овоща и режем его горизонтально. Затем нарезаем его сбоку и уже измельчаем обычным способом.

Кроме того, есть еще способ шеф-повара Марко Пьера Уайт, который обучал Гордона Рамзи. Сначала делим лук на четвертинки.

"Тогда вы просто снимаете слой за слоем. У меня здесь два слоя", - отмечает Мэтт.

Нарезая эти слои можно получить очень мелкие кусочки. При приготовлении он будет таять во рту.

Другие советы для кухни

Несколько ранее шеф-повар назвал приправу, которую никогда не стоит добавлять в горячий бульон.

Даже самые опытные повара могут случайно добавить слишком много соли во время приготовления того или иного блюда. Однако известный шеф-повар Вольфганг Пак рассказал, как спасти слишком соленый суп и сделать его таким, как он должен быть.

Трое шеф-поваров посоветовали, как правильно выбрать картофель для пюре. Не существует "плохого" сорта картофеля, однако все же лучше выбирать их в зависимости от своих целей - будете вы его варить, жарить или запекать.

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