Нарезание лука является частью многих рецептов, однако мало кто умеет делать это так же мастерски, как шеф-повар.
Опытный кулинар Мэтт Бруссард отметил, что классическую технику "просто" освоить. Как пишет Ехргеѕѕ, для начала нужно заточить нож. Далее обрезаем оба конца лука и разрезаем его пополам.
Прикрываем корень овоща и режем его горизонтально. Затем нарезаем его сбоку и уже измельчаем обычным способом.
Кроме того, есть еще способ шеф-повара Марко Пьера Уайт, который обучал Гордона Рамзи. Сначала делим лук на четвертинки.
"Тогда вы просто снимаете слой за слоем. У меня здесь два слоя", - отмечает Мэтт.
Нарезая эти слои можно получить очень мелкие кусочки. При приготовлении он будет таять во рту.
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