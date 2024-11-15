По словам Кенни Леунга, это может быть непоправимой ошибкой.

Добавление соли в горячий бульон может быть непоправимой ошибкой при приготовлении любого блюда - фондю, корейского барбекю и "китайского горячего горшка". Об этом в комментарии Tasting Table рассказал шеф-повар в YAO (Нью-Йорк, США) Кенни Леунг.

"Китайский горячий горшок" - это вкусно приправленный бульон с различными ингредиентами - от мяса до овощей. Это блюдо является полезным, а еще - дает возможность весело пообщаться с друзьями и семьей.

Другие азиатские страны, такие как Корея, Вьетнам и Япония, также имеют собственные варианты "горячего горшка". Вы тоже можете приготовить это блюдо дома. Но эксперт советует никогда не добавлять в бульон соль - это может быть непоправимой ошибкой.

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"Добавление соли лишает естественного вкуса во время кипячения, поэтому вместо этого используйте мисо. Как правило, рестораны в качестве основы для "горячего горшка" используют прозрачный и острый бульон. К супам подается ряд соусов, которые можно использовать при употреблении пищи. Они улучшают вкус мяса и овощей. Мы не добавляем соль в бульон. Вместо этого мы макаем ингредиенты супа в соус", - говорит Леунг.

Как ароматизировать горячий бульон без соли

Отмечается, что добавление чеснока, имбиря и зеленого лука усилит глубину вкуса, а для более острого бульона вы можете добавить свежий или сушеный перец чили, горошины сычуаньского перца или гочуджан (корейский соус из острого перца). Поскольку все эти ингредиенты добавляют свой собственный элемент острого, пикантного, кислого или соленого вкуса, вы не захотите добавлять лишнюю соль.

Другие ароматические вещества, такие как лук, чеснок и морковь, добавляют насыщенности бульону, а сушеные грибы шиитаке (основа для хорошего бульона Даси) добавят глубины вкуса без необходимости добавления соли.

Как предложил шеф-повар Кенни Леунг, соусы, которые подаются вместе с блюдом - в частности соевый соус, соус чили и устричный соус - независимо от ваших предпочтений важны для улучшения вкуса "горячего горшка".

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