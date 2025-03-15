По словам специалистов, стирка в холодной воде может значительно уменьшить стоимость коммунальных услуг.

Большинство людей считает, что чем горячее вода, тем чище одежда, однако это не обязательно может так быть. В частности эксперты по стирке рассказали, как понять, какая температура воды лучше всего подходит для очистки ваших вещей, передает Real Simple.

Можно ли использовать холодную воду для стирки?

По словам специалистов, холодная вода может быть не только эффективной во время стирки, а также может иметь преимущества над горячей. Отмечается, что холодная вода помогает предотвратить стойкие пятна на одежде.

"Наши исследования показали, что горячая вода вызывает усадку ткани, выцветание и потерю цвета, а также преждевременную порчу. Для большинства видов стирки с современными стиральными средствами горячая вода не нужна", - отметил эксперт по стирке Зак Позняк.

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Если вы заметили, что ваши счета за коммунальные услуги растут, то переход на холодную воду для стирки может их значительно уменьшить. В американском институте очистки подсчитали, что около 90% энергии, которую использует стиральная машина, идет на нагрев воды.

Эксперты говорят, что можно и даже нужно стирать вещи в холодной воде, если они не имеют много застарелого жира или бактерий. Для того, чтобы ваша одежда лучше очистилась в холодной воде, используйте качественный стиральный порошок на основе энзимов, который специально для этого разработан.

Преимущества использования холодной воды для стирки:

более бережное отношение к тканям;

помогает предотвратить вытекание красителя;

меньшая усадка ткани;

уменьшает увядание морщин;

экономит на коммунальных расходах;

уменьшает выбросы углекислого газа.

Недостатки:

плохо выводит жирные пятна;

не дезинфицирует ткани;

не убивает споры плесени или грибка;

не убивает насекомых, таких как вши и клопы.

В каких случаях стирать вещи в горячей воде?

В то же время есть ситуации, когда горячая вода является лучшим выбором для стирки.

"Мы рекомендуем использовать горячую воду для дезинфекции белья, повторной очистки сильно загрязненных вещей или удаления плесени", - добавила эксперт по стирке Джерри Позняк.

По ее словам, постельное белье, полотенца, тканевые подгузники и другие подобные вещи стоит стирать в горячей воде, чтобы убить бактерии. Чтобы вывести пятна, сначала прополощите и замочите вещь в холодной воде, перед тем как стирать в горячей.

"Если вы имеете дело с педикулезом или постельными клопами, для стирки следует использовать горячую воду, чтобы уничтожить насекомых (среди других важных мер борьбы с вредителями). Для удаления сложных пятен, таких как жир и грязь, использование более высокой температуры воды во время цикла стирки обеспечит лучшие результаты удаления пятен", - подчеркнули в Real Simple.

Другие советы по стирке

Ранее эксперт рассказал, как постирать белые вещи от желтых пятен. Известно, что в таких случаях люди преимущественно используют отбеливатель для очистки белья, но при слишком частом использовании он может разрушить волокна ткани, в результате чего ваша одежда станет грязно-серой.

Также стало известно, какую одежду следует стирать наизнанку и почему это важно. К примеру, выворачивание таких вещей, как джинсы, помогает предотвратить раздражение другой одежды из чувствительных тканей, которые могут повредиться от трения о молнии, пуговицы и тяжелые материалы, говорят эксперты.

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