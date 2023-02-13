Отмечается, что супруга и мать знали о любовнице мужчины.

В Малайзии желающая отомстить мужу-изменщику женщина и мать предателя похитили его любовницу. Интересно, что все это произошло в авто неверного, сообщает The Straits Times.

Отмечается, что мужчина обратился в полицию после того, как с ним приключилось довольно странное событие. Он оставил свою 26-летнюю любовницу в заведенном авто. Внезапно в машину забрались неизвестные и угнали ее вместе с девушкой. Интересно, что похитительницы отключили мобильный телефон любовницы.

Но полиции все же удалось выследить автомобиль, но в салоне они не нашли похищенную девушку. Позже правоохранители арестовали похитителей, ими оказались жена и мать изменника, а также неизвестный мужчина. Вскоре нашлась и пострадавшая. Она получила незначительные травмы носа, лица, головы и тела и была доставлена в больницу.

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Дело было классифицировано как похищение, а подозреваемые теперь под стражей. Мать и супруга неверного мужчины говорят, что хотели положить конец внебрачной интимной связи.

Курьезные истории с изменами

Ранее две американки узнали, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Они перехитрили своего возлюбленного и бросили его в аэропорту, а сами вместе поехали в отпуск.

А бывает и такое: блогерша узнала об измене мужа, заметив родимое пятно у ребенка своей лучшей подруги.

Также одинокий мужчина из Австралии Джей Ингрэм нашел свое призвание, разоблачая женщин, изменяющих своих партнерам. Он фотошопит себя к фотографиям пар, в которых супруга проявляет неверность.

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