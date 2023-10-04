Это удивительное открытие показывает, что сокращение мышц не является необходимым для мурлыканья.

Ученые заявили, что наконец выяснили, откуда берется фирменный звук кошек, когда они мурлыкают. В то же время причина, по которой пушистики это делают, все еще остается загадкой.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в Current Biology. Ученые годами ломали голову над тем, как кошкам удается издавать свое характерное тихое мурлыканье, поскольку низкочастотные звуки обычно издают крупные животные с более длинными голосовыми связками.

"Эти "мурлыкающие подушечки" соединительной ткани, встроенные в голосовые складки, по-видимому, увеличивают плотность, заставляя их вибрировать медленнее, создавая гул, который приносит радость хозяевам кошек", – считают ученые.

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Команда, возглавляемая ученым-вокалистом Кристианом Хербстом из Венского университета в Австрии, говорит, что их исследование бросает вызов широко распространенному мнению о том, что причиной мурлыканья является активное сокращение мышц. Вместо этого ученые считают, что мурлыканье может быть пассивным аэродинамическим поведением, которое продолжается автоматически после того, как мозг посылает первоначальный сигнал.

Когда люди говорят, они издают низкий хриплый звук, вибрируя голосовыми связками на очень низкой частоте, что иногда описывается как "жужжание". У кошек есть "подушечки для мурлыканья", которые работают аналогичным образом, позволяя маленьким пушистикам мурлыкать, даже если их голосовые связки намного короче наших, используя те же механизмы, которые обычно создают высокочастотные звуки, такие как мяуканье.

Это удивительное открытие показывает, что сокращение мышц не является необходимым для мурлыканья. Структуры соединительной ткани могут быть основным двигателем, хотя это необходимо доказать, измерив процесс у живых кошек, что немного сложнее.

"Хотя наши данные не полностью опровергают гипотезу об активном сокращении мышц для мурлыканья, они показывают, что гортань кошки может легко производить звуки в режиме мурлыканья с основными частотами от 25 до 30 Гц без нейронной информации или сокращения мышц", – говорят исследователи.

В то же время причина, по которой кошки мурлыкают, остается загадкой. Некоторые теории предполагают, что мурлыканье указывает на удовольствие и поощряет дальнейшее взаимодействие с людьми. Исследования также показывают, что мурлыканье может быть механизмом исцеления.

Почему коты "стучат" хвостом: возьмите на заметку

Ранее мы рассказывали, зачем коты трясут хвостом. Дело в том, что звуками и движениями пушистики часто пытаются что-то "сказать" хозяину.

Если вы заметили такие движения, когда гладили любимца, это может свидетельствовать о его настроении: раздражительность или игривость, поэтому учитывайте другие признаки, чтобы понять, нравится ли это котику.

Если же кот трясет хвостом, когда ходит в туалет, у него могут быть проблемы с мочеиспусканием. В случае заметных проблем советуем обратиться к специалисту.

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