Ученые обнаружили, что женским особям лягушек присущи такие поведенческие хитрости, как притвориться мертвой, чтобы избежать нежелательного внимания со стороны самца.
Об этом заявили ученые Института эволюции и биоразнообразия имени Лейбница в Германии. Соответствующее исследование опубликовал журнал Royal Society Open Science в среду, 11 октября.
Отмечается, что европейские подвиды лягушек являются "взрывоопасными" с точки зрения размножения: в период нереста они концентрируются в чрезвычайных количествах среди водоемов. Обычно во время таких "брачных событий" количество самцов значительно превышает количество женских особей. Это привело к повышенному риску смертности среди самок, поэтому с развитием эволюции "лягушки-женщины" придумали, как обмануть самцов, чтобы избежать спаривания.
Ученые утверждают, что "женщина-лягушка" научилась имитировать собственную смерть, входя в состояние так называемой "тонической неподвижности". Соответствующие хитрости ученые обнаружили во время очередного сезона размножения "европейской обыкновенной лягушки".
Они собрали самцов и самок из пруда и разделили их по резервуарам с водой в соотношении две самки на одного самца. По итогу, в 54 случаях самцы попытались заставить самку лягушки спариваться, однако 80% женских особей просто перевернулись на спину и сделали вид, что они мертвы.
По словам ученых, в процессе спаривания самцы цепляются за спину самки под водой, поэтому такое движение позволяет ей освободиться.
Ученые отмечают, что около трети самок симулировали "смерть" в течение 2 минут после того, как самец вылез на них.
"Маленькие самки демонстрировали соответствующую манеру поведения чаще, чем более крупные самки", - говорится в исследовании.
В то же время старшие самки реже притворялись мертвыми. В целом ученые обнаружили, что почти половина самок, прибегая к такой стратегии, смогла избежать спаривания с самцом.
Однако в настоящее время ученые не уверены, что именно вызывает такое поведение: является ли это сознательным приобретенным навыком лягушек или это непроизвольная реакция, вызванная стрессом.
Также было обнаружено, что около половины самок, на которых сидели самцы, использовали ворчание и писк, чтобы попытаться избежать сексуального контакта.
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