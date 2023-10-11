В мире природы некоторые поведенческие привычки других подвидов можно использовать, как личный лайфхак.

Ученые обнаружили, что женским особям лягушек присущи такие поведенческие хитрости, как притвориться мертвой, чтобы избежать нежелательного внимания со стороны самца.

Об этом заявили ученые Института эволюции и биоразнообразия имени Лейбница в Германии. Соответствующее исследование опубликовал журнал Royal Society Open Science в среду, 11 октября.

Отмечается, что европейские подвиды лягушек являются "взрывоопасными" с точки зрения размножения: в период нереста они концентрируются в чрезвычайных количествах среди водоемов. Обычно во время таких "брачных событий" количество самцов значительно превышает количество женских особей. Это привело к повышенному риску смертности среди самок, поэтому с развитием эволюции "лягушки-женщины" придумали, как обмануть самцов, чтобы избежать спаривания.

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Ученые утверждают, что "женщина-лягушка" научилась имитировать собственную смерть, входя в состояние так называемой "тонической неподвижности". Соответствующие хитрости ученые обнаружили во время очередного сезона размножения "европейской обыкновенной лягушки".

Они собрали самцов и самок из пруда и разделили их по резервуарам с водой в соотношении две самки на одного самца. По итогу, в 54 случаях самцы попытались заставить самку лягушки спариваться, однако 80% женских особей просто перевернулись на спину и сделали вид, что они мертвы.

По словам ученых, в процессе спаривания самцы цепляются за спину самки под водой, поэтому такое движение позволяет ей освободиться.

Ученые отмечают, что около трети самок симулировали "смерть" в течение 2 минут после того, как самец вылез на них.

"Маленькие самки демонстрировали соответствующую манеру поведения чаще, чем более крупные самки", - говорится в исследовании.

В то же время старшие самки реже притворялись мертвыми. В целом ученые обнаружили, что почти половина самок, прибегая к такой стратегии, смогла избежать спаривания с самцом.

Однако в настоящее время ученые не уверены, что именно вызывает такое поведение: является ли это сознательным приобретенным навыком лягушек или это непроизвольная реакция, вызванная стрессом.

Также было обнаружено, что около половины самок, на которых сидели самцы, использовали ворчание и писк, чтобы попытаться избежать сексуального контакта.

В Австралии нашли лягушку, которую сравнили с ядовитым монстром

Напомним, в начале 2023 года на территории Австралии обнаружили шокирующую по своим размерам тростниковую жабу. Ее сравнили с ядовитым монстром и прозвали "Тоадзиллой".

Отмечалось, что найденная особь в шестеро раз больше среднестатистической лягушки и весит около 2,7 кг. Она может побить мировой рекорд Гиннеса из-за своих параметров.

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