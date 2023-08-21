Недостатки внешности часто стоят на далеком заднем плане, тогда как реальной проблемой может стать поведение.

На популярном форуме Reddit мужчин спросили, что им больше всего не нравится в поведении женщин. Помимо очевидного, некоторые ответы наверняка станут неожиданностью для женщин.

Так, один из наиболее популярных комментариев напоминает, что отношения должны строиться на взаимной симпатии.

"Для меня это (то, что отталкивает – УНИАН) когда женщина не влюблена в меня. Может быть, ее привлекает что-то во мне, что-то, что у меня есть, но она не влюблена. В таких отношениях все будет только ухудшаться, и они не сработают", – пишет мужчина.

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"Отсутствие, или недостаток "обратной связи", – называет весомый недостаток еще один участник.

Но больше всего "лайков" собрал автор комментария, который отметил, что худшее – это когда женщина вообще ничего не делает для знакомства и развития отношений.

"Я готов сделать первый шаг, и все такое, но вам придется немного поработать со мной. Я довольно быстро теряю интерес, если кажется, что я единственный, кто прилагает все усилия", – отмечает парень.

Многие участники форума согласились с этим мнением.

"Из-за этого я прекратил отношения. Она была красивой, умной и даже успешнее меня. И вот однажды меня озарило. Я всегда был первым, кто сказал: "Я люблю тебя". Мне всегда приходилось брать ее за руки. Мне всегда приходилось начинать объятия. Мне всегда приходилось инициировать близость. Не знаю почему, но мы были вместе примерно 2 года, и когда это до меня дошло, это поразило меня очень сильно", – рассказал один из таких.

Разумеется, было названо и много других, хоть и не таких "популярных" недостатков в поведении женщин. На пример, мужчины назвали такие черты, которые их отталкивают в женщинах:

она уделяет больше внимания своему смартфону, чем мужчине;

высокомерие и нарциссизм;

грубость по отношению к людям вокруг, например, официантам в кафе;

неестественно длинные ногти и ресницы;

использование слова "папочка" во время секса;

чрезмерная религиозность и т. д.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, какие "недостатки" в женщинах большинству мужчин на самом деле очень нравятся. Как оказалось, многие привычки, черты характера или внешности, которые женщины пытаются скрыть, в глазах многих мужчин на самом деле делают их только милее и привлекательнее.

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