Подсолнечное масло является неотъемлемым компонентом на кухне, и правильное хранение этого продукта крайне важно для сохранения его качества и полезных свойств.
УНИАН собрал главные рекомендации, как хранить подсолнечное масло, чтобы оно оставалось свежим и пригодным к употреблению.
Как хранить подсолнечное масло - главные советы
Подсолнечное масло чувствительно к свету, теплу и кислороду, поэтому важно хранить его в условиях, которые минимизируют воздействие этих факторов.
Этот продукт нуждается в прохладном, темном месте. Подойдет, например, шкаф или кладовка.
Где хранить подсолнечное масло
Лучше всего - в плотно закрытой бутылке в темном шкафу. Температура хранения не должна превышать 20°C.
Строго избегайте хранения масла возле плиты или других источников тепла, так как высокая температура способствует окислению и ухудшению вкуса продукта.
Сколько можно хранить подсолнечное масло
Срок хранения зависит от типа и условий хранения. Неоткрытое - может храниться до двух лет в надлежащих условиях. После открытия бутылки продукт следует использовать в течение 6-12 месяцев.
Рафинированное подсолнечное масло хранится дольше, чем нерафинированное, которое рекомендуется употребить в течение 3-6 месяцев после вскрытия.
Все это поможет вам сохранить вкус и полезные свойства масла. Соблюдение таких простых правил обеспечит, что оно останется свежим и пригодным для приготовления разнообразных блюд.
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