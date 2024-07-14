Этот продукт нуждается в прохладном и темном месте.

Подсолнечное масло является неотъемлемым компонентом на кухне, и правильное хранение этого продукта крайне важно для сохранения его качества и полезных свойств.

УНИАН собрал главные рекомендации, как хранить подсолнечное масло, чтобы оно оставалось свежим и пригодным к употреблению.

Как хранить подсолнечное масло - главные советы

Подсолнечное масло чувствительно к свету, теплу и кислороду, поэтому важно хранить его в условиях, которые минимизируют воздействие этих факторов.

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Этот продукт нуждается в прохладном, темном месте. Подойдет, например, шкаф или кладовка.

Где хранить подсолнечное масло

Лучше всего - в плотно закрытой бутылке в темном шкафу. Температура хранения не должна превышать 20°C.

Строго избегайте хранения масла возле плиты или других источников тепла, так как высокая температура способствует окислению и ухудшению вкуса продукта.

Сколько можно хранить подсолнечное масло

Срок хранения зависит от типа и условий хранения. Неоткрытое - может храниться до двух лет в надлежащих условиях. После открытия бутылки продукт следует использовать в течение 6-12 месяцев.

Рафинированное подсолнечное масло хранится дольше, чем нерафинированное, которое рекомендуется употребить в течение 3-6 месяцев после вскрытия.

Все это поможет вам сохранить вкус и полезные свойства масла. Соблюдение таких простых правил обеспечит, что оно останется свежим и пригодным для приготовления разнообразных блюд.

Напомним, ранее УНИАН писал, для чего ставят соду в холодильник.

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