Опытные хозяйки делают так время от времени - рассказываем, зачем.

Стакан с содой в холодильнике можно часто встретить у хороших хозяек. И, конечно, стоит он там не просто так, а помогает избавиться от распространенной проблемы.

Для чего ставят соду в холодильник

Сода в холодильнике помогает устранить из него посторонние запахи, а также предотвращает потерю природных ароматов продуктов. Для этого соду (100-150 г) насыпают в стакан или миску (стакан занимает меньше места) и ставят на нижнюю полку, ближе к задней стенке холодильника. Меняют соду раз в месяц или по необходимости.

Иногда советуют ставить в холодильник содовый раствор (2-3 чайные ложки соды растворить в стакане воды), но он будет менее эффективен, так как концентрация вещества в нем меньше.

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Важно: если в холодильнике появился плохой запах, убедитесь сначала, что в нем нет испорченных продуктов - сода против них бессильна.

Что можно положить в холодильник, чтобы исчез запах, кроме соды:

лимон - поместите в холодильник половинку цитруса, он устранит посторонние ароматы;

яблочный уксус - смешайте с водой в пропорции 1:3, доведите до кипения, а затем охладите и поставьте раствор в холодильник на 4 часа;

активированный уголь - измельчите и наполните им несколько тканевых мешочков, а затем оставьте их на полках на неделю;

молотый кофе - насыпьте на лист бумаги, положите в холодильник и оставьте на несколько часов.

Помните, что аромат кофе может впитываться в другие продукты, поэтому их на время лучше упаковать.

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