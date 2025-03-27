Физиотерапевт советует менять привычки, даже если пока вам с ними комфортно.

С возрастом поддерживать физическое здоровье становится все важнее. А определенные привычки, которые раньше вроде бы не мешали человеку, теперь могут очень сказываться на состоянии организма, пишет Independent.

Физиотерапевт Люси Макдональд из RestartPhysio назвала шесть типичных "ловушек" для людей, которым больше 60 лет, и дала советы, как их избежать.

1. Слишком рано выполнять слишком много работы

По словам Макдональд, эта привычка - причина номер один травм и боли.

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"Внезапное увеличение уровня активности или выполнение того, чего ваше тело не делало некоторое время, - это отличный способ получить травму", - утверждает эксперт.

Вместо этого она советует наращивать активность медленно.

"Разделите задачи, такие как копание клумб или покраска стен, и немного разомнитесь, прежде чем играть с внуками в футбол", - рекомендует физиотерапевт.

2. Думать, что силовые тренировки не для вас

С возрастом силовые тренировки становятся все более важными, ведь нужно предотвратить истощение мышц или нарастить их, что позволит предотвратить травмы. По словам Макдональд, никогда не поздно начать силовые тренировки.

"Два получасовых занятия в неделю с использованием нагрузки для работы всех основных групп мышц - это все, что нужно. Просто не забудьте начать с низкого уровня и наращивать его небольшими шагами или, что еще лучше, делать это под руководством физиотерапевта", - отметила эксперт.

3. Верить, что лучшие дни позади

Возраст - это всего лишь цифра, утверждает физиотерапевт.

"Некоторые из самых здоровых людей, которых я встречала, имели за 70 лет, и это было обусловлено выбором образа жизни на пенсии, который заключался в уходе за телом и умом", - отметила Макдональд.

Она утверждает, что в возрасте за 60 у человека появляется больше времени для приятных и полезных для тела и ума занятий: физических упражнений, отдыха, полноценного питания.

4. Не отказываться от вредных привычек молодости

Пренебрежение основными принципами - сном, физическими упражнениями и диетой - быстро настигнет человека и негативно повлияет на здоровье, уверяет Макдональд. По ее словам, в старшем возрасте организму требуется больше времени, чтобы восстановиться, и поэтому стоит избавляться от вредных привычек, таких как плохое питание, недостаточный сон и спорадические физические упражнения.

5. Бояться браться за что-то новое

Никогда не поздно заняться новой деятельностью или новой формой физических упражнений, подчеркнула Макдональд.

"Вариантов так много, главное - найти то, что тебе нравится, среди людей, с которыми тебе приятно находиться, и тогда ты будешь держаться того, что является ключом к долгосрочному здоровью", - говорит эксперт.

6. Думать, что потеря равновесия и повышение риска падений неизбежны

Нужно работать над своим балансом - и вы увидите, что он ухудшится, уверяет Макдональд.

"Несколько минут упражнений в день будут предотвращать падение, которое является основной причиной заболеваемости и смертности пожилых людей", - отметила физиотерапевт.

Она рекомендует включить упражнения на баланс в свой повседневный режим. Например, когда чистите зубы - становитесь на одну ногу и закрывайте глаза, а руки держите над чем-то таким, что может стать опорой в случае, если не удержите равновесие.

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