Некоторые диетические вмешательства гораздо более эффективны, чем мы себе представляли, отметил Вальтер Лонго.

Директор Института долголетия Школы геронтологии Леонарда Дэвиса в Университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго разработал две диеты, соблюдение которых, по его словам, может способствовать хорошему здоровью и долгой жизни, пишет CNBC Make It.

"Некоторые диетические вмешательства гораздо более эффективны, чем мы себе представляли", - заявил он.

Отмечается, что Лонго начал исследовать тему долголетия в 1989 году. Он и его коллеги-исследователи обнаружили, что определенные диеты могут восстанавливать клетки и уменьшать воспаление.

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Диеты для здоровья и долгой жизни

Вот какие диеты рекомендует Лонго:

Диета, имитирующая голодание (FMD). Это 5-дневная диета "с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким содержанием общих калорий, белков и углеводов". Соблюдение диеты подразумевает голодание в течение 12 часов в день в течение пяти дней. Практика FMD всего 2-4 раза в год может принести большую пользу людям, которые придерживаются стандартной американской диеты.

Диета долголетия. Основана на множестве разных вещей, в первую очередь на диетах Окинавы и Средиземноморья. Ежедневный рацион должен включать: веганские ингредиенты, много овощей, орехи, цельные зерна (коричневый рис и киноа), бобовые, рыбу (3-4 раза в неделю). Диета долголетия должна содержать белок, но не больше рекомендуемой суточной порции, и содержать "очень мало сыра". Также Лонго рекомендует избегать красного и белого мяса, например, курицы и индейки, и в целом употреблять меньше продуктов животного происхождения.

Напомним, ранее УНИАН писал, что нутрициологи рассказали о диете долгожителей.

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