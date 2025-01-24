Эксперты дали советы по хранению яиц.

Специалисты по еде рассказали, как лучше хранить куриные яйца, чтобы они оставались свежими и безопасными для здоровья, пишет marthastewart.com.

Отмечается, что яйца - один из самых универсальных продуктов. Они не только являются классическим блюдом для завтрака, но и могут связывать, эмульгировать и разрыхлять другие ингредиенты в зависимости от рецепта. Однако, они скоропортящиеся, поэтому важно знать, как долго можно хранить яйца и где.

Как лучше хранить куриные яйца - советы экспертов

Как заявила доктор медицины Кимберли Бейкер, яйца нельзя оставлять без холодильника более двух часов.

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Разработчик рецептов в Pete & Gerry's Сара Бет Таннер посоветовала хранить целые яйца в скорлупе на главных полках холодильника. Избегайте верхней полки или углов, где холодный воздух может плохо циркулировать.

Шеф-повар и преподаватель в Институте кулинарного образования в Нью-Йорке Кирин Болдуин рекомендовала не хранить яйца на дверце холодильника, где наиболее часто происходят перепады температуры.

"Яйца следует хранить в оригинальной упаковке, которая специально разработана для их защиты", - отметила Бейкер.

На упаковке также указана важная информация, такая как срок годности или дата продажи.

"Если оригинальной упаковки нет, переложите яйца в контейнер для хранения с крышкой, чтобы предотвратить впитывание запаха. Обязательно укажите на контейнере дату истечения срока годности яиц, чтобы отслеживать их свежесть и гарантировать, что старые яйца будут использованы в первую очередь", - добавила эксперт.

Как долго можно хранить яйца

Акцентируется, что хранить сырые яйца стоит не более трех недель, вареные - три-четыре дня, а сваренные вкрутую – в течение одной недели.

По словам специалистов, сырые яйца можно замораживать, и тогда их срок годности продлится на месяцы. В Американском совете по яйцам назвали способ, как сделать это правильно:

разбейте яйца, чтобы извлечь их из скорлупы;

при необходимости разделите яичные белки и желтки (если вы замораживаете желтки, смешайте каждые четыре яйца с 1/8 чайной ложки или 1/2 чайной ложки сахара, чтобы предотвратить загустение);

слегка взбейте яйца, белки или желтки, затем поместите их в контейнер для заморозки с герметичной крышкой;

укажите дату и наклейте этикетку на контейнер.

В таком виде яйца могут оставаться свежими в морозильной камере до одного года.

Эксперты предупредили, чтобы вы никогда не замораживали сырые яйца в скорлупе, так как жидкость может расшириться и скорлупа треснет.

Напомним, ранее УНИАН писал, что яичные белки оказывают неожиданное влияние на здоровье почек.

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