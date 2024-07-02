Употребление чернослива ежедневно может замедлить возрастную потерю костной массы и уменьшить риск переломов костей.

Давно известно, что употребление чернослива способствует регулярным посещениям туалета, но ученые нашли еще одну пользу этих сухофруктов. Так, по данным Osteoporosis International, чернослив связан с улучшением структуры и прочности костей у женщин в постменопаузе, пишет Newsweek.

Поэтому употребление чернослива ежедневно может замедлить возрастную потерю костной массы и уменьшить риск переломов костей, говорят исследователи.

"Ежедневное потребление чернослива влияет на факторы, связанные с риском переломов. Это клинически неоценимо", - сказала соавтор исследования Мэри Джейн Де Соуза, ведущий профессор кинезиологии и физиологии Пенсильванского университета (США). Видео дня

Отмечается, что с возрастом плотность костной ткани имеет тенденцию к уменьшению. Частично это связано с естественным снижением способности организма регенерировать костную ткань.

"Баланс между резорбцией костной ткани (процессом, во время которого кость разрушается, а ее минералы попадают в кровь) и формированием костной ткани меняется, что приводит к большей потере костной массы, чем формирование", - говорится в материале.

Так, снижение уровня эстрогена во время менопаузы значительно ускоряет потерю костной массы, а это означает, что женщины в постменопаузе подвергаются особому риску. Эстроген помогает защитить плотность костей, поэтому низкие уровни приводят к усиленному рассасыванию костей. У мужчин постепенное снижение уровня тестостерона также может способствовать ослаблению костей.

"Увеличение потери костной массы может привести к остеопорозу, когда кость становится пористой, менее плотной и более склонной к переломам. В США более 10 миллионов человек страдают остеопорозом, большинство из которых - женщины в постменопаузе. ... Чернослив содержит много химических веществ, таких как полифенолы, которые тормозят процесс потери костной массы", - отмечают эксперты.

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