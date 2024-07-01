Эксперт рассказал о многочисленных преимуществах утреннего употребления теплой воды и лимона.

Диетолог рассказал, что существует "волшебный" напиток, с которого каждый должен начинать свой день - теплая лимонная вода.

Издание Express пишет, что хотя энтузиасты здорового образа жизни уже давно одобрили этот напиток за его полезные свойства, многие до сих пор не знают, какое воздействие он оказывает.

По словам диетолога Айслинн Кембридж, этот простой напиток обладает многочисленными преимуществами для здоровья и стоит включить его в свой утренний ритуал, даже если вы обычно не являетесь поклонником теплых напитков.

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"Есть одна вещь, которую должен делать абсолютно каждый, как только проснется утром, - это пить воду, она увлажняет организм и снижает кровяное давление", - сказала Кембридж. "Если вы хотите зарядиться энергией и чувствовать себя хорошо, выпейте чашку теплой воды с выжатой в нее половинкой лимона. Это просто волшебство".

Польза лимонной воды выходит за рамки простого увлажнения. Кембридж также подчеркивает важность правильных привычек на ночь для более бодрого утра.

"Если вы едите и пытаетесь заснуть часом или двумя позже, это приведет к хаосу, потому что ваш организм не сможет ни переварить пищу, ни отдохнуть и восстановиться - эти два фактора отменяют друг друга", - говорит она. "И сон, и пищеварение будут нарушены, а в совокупности это сильно повлияет на ваше настроение. Я рекомендую оставить по крайней мере три-четыре часа после обильного приема пищи".

Кроме того, Кембридж предостерегла от использования искусственных подсластителей для замены сахара, особенно когда вы пытаетесь питаться здоровой пищей. Она отметила, что эти подсластители могут быть более вредными, чем натуральный сахар.

Так называемые "диетические" напитки содержат ингредиент под названием аспартам, который наш организм не умеет перерабатывать, и он оказывает негативное влияние на кишечник и является гораздо более вредным, чем настоящий сахар".

Ранеке УНИАН писал, что произойдет с телом, если пить воду с лимоном и медом каждый день.

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