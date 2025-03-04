Рожденные в понедельник - очень чувствительные люди, а в воскресенье - харизматичные и жизнерадостные.

Популярный блогер TikTok Слиппери @papiiitino поделился, какая может быть связь между днем ​​недели, в который вы родились, и вашей личностью, передает New York Post.

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Понедельник

Понедельник - день Луны, которая в астрологии связана с родословной. Также Луна - самое капризное из светил, олицетворяющее интуицию и эмоции, божественное женское начало и то, что нужно чувствовать, а не видеть.

"Люди, рожденные в понедельник, как говорят, очень добры по своей природе и глубоко преданы семье. Женщины, рожденные в этот день, также обладают особыми материнскими качествами. Рожденные в понедельник - очень чувствительные люди, и их выводят из себя даже самые незначительные вещи", - отметил блогер.

Вторник

Вторник - территория воинственной, борющейся за свои права планеты Марс.

"Люди, рожденные во вторник, обладают пылким и воинственным духом. Они храбры, но также очень нетерпеливы. Рожденные во вторник редко отступают и не принимают "нет" в качестве ответа", - отметил Слиппери.

Такие люди раздражающе упрямы, но их упорная решимость часто придает им желание и стремление добиться невероятного успеха.

Среда

Среда ассоциируется с Меркурием, который наделяет смелой, агрессивной и экспрессивной энергией.

"Люди, рожденные в среду, очень общительны и выражают свои чувства, а это значит, что они, скорее всего, сделают первый шаг в отношениях, - сказал Слиппери, добавив, что рожденные в среду, как правило, изучают несколько вариантов, прежде чем остановиться на лучшем. - Они также очень универсальны, но иногда могут быть импульсивными".

Четверг

Четверг "принадлежит" газовому гиганту Юпитеру, который ассоциируется с расширением и удачей, идеалами и идеями. Юпитер также является планетой оптимизма, общительности и жизнерадостности.

Именно потому, по словам Слиппери, "люди, родившиеся в четверг, обладают особыми чертами, такими как оптимизм":

"Они очень оптимистичны, общительны и источают харизму и силу. Они также очень симпатичны и регулярно оказываются на руководящих должностях".

Пятница

Пятница принадлежит Венере, планете любви, красоты, привлекательности, эстетики.

"Люди, рожденные в пятницу, очень артистичны и имеют сильный интерес к эстетике. Они также считаются самыми романтичными людьми из всех семи дней… имеют больше нарциссических тенденций. Они также движутся в направлении всего, что привлекает внимание, и живут жизнью, которая укоренена в роскоши и гедонизме", - отметил блогер.

Суббота

Субботой управляет планета Сатурн, который прилежен, но не свободен от фантазий.

"Люди, рожденные в субботу, обладают скромностью, прилежанием, мудростью и практичностью. Они также очень трудолюбивы и любят расширять свои знания, но они очень строги по своей природе", - объяснил Слиппери.

Воскресенье

Воскресенье связано с Солнцем, которое отвечает за самовыражение и рост.

"Люди, рожденные в воскресенье, считаются полными удачи. Они также обладают такими чертами, как креативность, смелость и уверенность, а также имеют природные лидерские навыки. Они харизматичны и непоколебимо жизнерадостны", - добавил блогер.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что распространенные цвета входных дверей могут рассказать о личностях их хозяев.

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