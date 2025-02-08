Синий цвет символизирует преданность, непредвзятость и доброту ко всем.

Эксперты рассказали, что распространенные цвета входных дверей могут рассказать о личностях их хозяев, пишет marthastewart.com.

"Некоторые предполагают, что выбранный цвет входной двери дает представление о вашей личности. По крайней мере, он дает некоторое представление о ваших эстетических вкусах и о том, как вы спроектировали остальную часть своего дома", - говорится в публикации.

Ярко-красный. Известно, что яркий красный оттенок стимулирует страсть и креативность, отметил знаменитый дизайнер интерьеров Робин Барон. По его словам, выбор красного цвета для входной двери - смелый выбор, который имеет важное значение в фэн-шуй, поскольку он символизирует удачу и служит защитником.

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Темно-синий. Синий цвет символизирует вашу преданность, непредвзятость и доброту ко всем, кто входит в ваш дом, рассказала эксперт по цвету и президент компании по цветам Superbloom Крис Рамирес.

Темно-зеленый. Как отметил основатель и креативный директор Mendelson Group Гидеон Мендельсон, темно-зеленая входная дверь сигнализирует о креативности, мире и признательности Матери-Земле.

Фиолетовый. Мягкий, сладкий и нежный фиолетовый цвет символизирует то, что вы принимаете более глубокую и безусловную любовь к себе и другим, скаазла Рамирес.

Оранжевый. Есть большая вероятность, что вы излучаете счастье и хорошую энергию и любите все эксцентричное. По словам Рамирес, вы принимаете индивидуальность и живете подлинно, не извиняясь за свое истинное "я".

Угольно-черный. Этот цвет несет в себе ощущение таинственности и силы, создавая смелое заявление, которое резонирует с любой современной эстетикой, заявил Барон. Он добавил, что, приняв этот вечный цвет, ваша входная дверь станет воротами в вашу жизнь и дом, символизируя возможности, которые ждут вас впереди".

Серый. Этот цвет двери "холодный и манящий, поощряющий любопытство, удивление и чувство игры". Вы принимаете неизвестное, напоминая прохожим исследовать свой неиспользованный потенциал и принять тайну будущего без ограничений", отметила Рамирес.

Желтый. Солнечно-желтая дверь мгновенно передает "оптимистичную и энергичную натуру, сказал Мендельсон. По его словам, также что она может вызывать чувство игривости и гостеприимной обстановки".

Ярко-розовый. Данный цвет олицетворяет веселье, яркость и сочувствие, сказала Рамирес: "Вы подаете пример и осознаете необходимость понимания. Посетителям напоминают о всеобъемлющем прогрессе и росте человечества, воплощая любовь и привязанность, чтобы поднять их сообщество и соседей".

Бирюзовый. Эксперт акцентировала, что вы воплощаете храбрость и смело живете, если выбрали такой цвет для своей двери.

напомним, ранее УНИАН писал, что любимая порода собаки говорит о вашей личности.

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