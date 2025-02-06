Диетологи рассказали о краткосрочном и долгосрочном воздействии мяса на организм.

Как бы ни были популярны стейки и гамбургеры, красное мясо получило плохую репутацию в мире здравоохранения. Спросите любого врача или диетолога о здоровом питании, и он, скорее всего, посоветует вам есть меньше красного мяса и больше клетчатки.

Диетологи рассказали изданию Parade о том, полезно или нет красное мясо и как его регулярное употребление может повлиять на организм.

Какое красное мясо самое полезное

При определении того, полезно ли красное мясо, важно точно знать, о каком виде мяса идет речь. Диетолог Патриция Колеса объяснила, что красное мясо относится к мышечному мясу, такому как говядина, телятина, свинина и баранина.

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"Несмотря на то, что в последние годы красное мясо вызывает споры, оно может быть включено в сбалансированную диету", - говорит она.

По ее словам, такое мясо содержит такие питательные вещества, как белок, железо и цинк, которых нет во многих других видах продуктов.

"Красное мясо - один из лучших источников гемового железа - формы железа, которая обладает высокой биодоступностью и легко усваивается организмом. Это делает его особенно ценным для людей с низким уровнем железа или его дефицитом", - отметила диетолог Кристина Иллиен.

В то же время она рекомендует употребление красное мясо не чаще двух раз в неделю.

Красное мясо - польза и вред

Вы можете почувствовать себя более энергичным.

Диетологи подчеркивают, что красное мясо содержит большое количество белка.

"Порция в 4 унции (примерно 114 грамм, - УНИАН), размером примерно с колоду карт, содержит около 30 граммов белка, что делает его лучшим вариантом для удовлетворения ежедневной потребности в белке и поддержки восстановления мышц после тренировки без влияния на уровень сахара в крови", - говорит Иллиен. "В краткосрочной перспективе употребление большего количества белка поможет вам чувствовать себя более энергичным, и вы будете испытывать меньше пиков и спадов в уровне энергии, поскольку красное мясо не повышает уровень сахара в крови".

Пищеварение может ухудшиться

По словам диетологов, если продолжать есть мясо регулярно, это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

"Красное мясо с высоким содержанием жиров может способствовать вздутию живота, диарее или запорам при регулярном употреблении", - говорит Колеса. "Большое количество насыщенных жиров в красном мясе может сделать его трудноперевариваемым, а также в нем отсутствует клетчатка, которая является ключевым фактором для оптимального пищеварения".

Набор веса

"Порцией мяса считается 4 унции или порция размером с карточную колоду. Большие порции переработанного или жирного мяса могут быть связаны с увеличением веса", - говорит Колеса.

Хотя научные данные о связи мяса и набора веса неоднозначны, калорийность красного мяса выше, чем у растительных источников белка, из-за чего сложнее поддерживать дефицит калорий.

Повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний

Колеса объясняет это тем, что высокое содержание жира в красном мясе связано с повышением уровня холестерина и кровяного давления, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и со временем может привести к сердечным заболеваниям.

Риск развития колоректального рака

Колоректальный рак - вторая ведущая причина смертности от рака, и ваши шансы заболеть им выше, если вы едите много красного мяса - от 20 до 30 %, согласно научным исследованиям.

"Такие соединения, как нитриты и побочные продукты приготовления пищи, такие как HCA и PAHs, содержащиеся в красном мясе, связаны с повышенным риском развития колоректального рака", - говорит Колеса.

Чем заменить красное мясо

Если вы все же хотите уменьшить количество красного мяса в рационе, Иллиен рекомендует заменять его жирной рыбой, как лосось, скумбрия, сардины, анчоусы и сельдь.

"Более постные источники белка животного происхождения, такие как курица и индейка, также являются отличной заменой. Кроме того, включение богатых клетчаткой растительных источников белка, таких как чечевица, киноа и фасоль, поможет создать более разнообразную, насыщенную питательными веществами и сбалансированную диету", - говорит Иллиен.

Ранее УНИАН писал, что мясо повышает риск развития диабета 2 типа.

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