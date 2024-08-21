К 2050 году число людей, страдающих сахарным диабетом, удвоится во всем мире.

Регулярное употребление 50 граммов переработанного мяса в день, что эквивалентно двум ломтикам ветчины, связано с повышением риска развития сахарного диабета 2 типа на 15%. При этом употребление 100 граммов необработанного красного мяса повышает риск на 10%.

Издание Bloomberg пишет, что диабет второго типа - наиболее распространенная форма заболевания, которой страдают более 500 миллионов человек во всем мире. По оценкам исследователей из Кембриджского университета, глобальное старение и увеличение массы тела приведут к тому, что к 2050 году это число увеличится более чем в два раза.

Более 107 000 из 1,97 миллиона взрослых, участвовавших в исследовании, заболели диабетом через 10 лет. Исследование включает данные из стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Южной Азии, говорит Ник Уэрхем, директор эпидемиологического отдела Совета по медицинским исследованиям.

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В последние десятилетия производство мяса в мире стремительно росло, и во многих странах его потребление превышает диетические нормы, говорится в исследовании.

Хотя в настоящее время не существует лекарства, Национальная программа по профилактике диабета Центров по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует заниматься физическими упражнениями и следить за своим питанием, ведь это риски развития этого заболевания связывают с избыточным весом.

Ранее УНИАН писал, что употребление обработанного красного мяса может увеличить риск деменции.

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