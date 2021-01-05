Мультсериал рассчитан на детей в возрасте от 4 до 8 лет.

В Дании разгорелся скандал из-за нового сериала о старике с самым длинным пенисом.

Об этом сообщает SVT.

Речь идет об оживленном старике Джоне Диллерманде, у которого самый длинный пенис в мире. Сериал предназначен для детей в возрасте от четырех до восьми лет.

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Сериал о Джоне Диллерманде, у которого самый длинный пенис в мире, и, как поется во вступительной песне, "почти ничего не может с этим поделать". В сериале пенис Джона движется вперед, когда ему нужен более длинный поводок для собак, или когда соседу нужна помощь в поднятии флага. Иногда он живет своей жизнью, и тогда становится неловко, например, когда он крадет мороженое у ребенка.

Всего будет транслироваться 20 серий.

Реакция в социальных сетях

Некоторые родители пишут, что они потрясены неуместным содержанием сериала, некоторые называют его порнографическим. Другие же опасаются, что мультфильм станет инструментом для педофилов.

Другие пишут, что их дети считают сериал забавным, и именно взрослые помещают Джона Диллерманда в сексуальный контекст.

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Перевод: Екатерина Лиманская