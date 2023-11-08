Если знать, как правильно хранить продукт, хлеб будет всегда мягким и свежим.

Свежая буханка хлеба, приправленная сыром, колбасой или какой - то замазкой на ваш вкус - это еще то наслаждение.

Если в большой семье вкусный хлеб может надолго не задержаться, то перед теми, кто живет один или любит сразу покупать продукты "на долго", возникает проблема. Как хранить хлеб так, чтобы он преждевременно не зачерствел? Менеджер компании по выпечке хлеба Matthews Cotswold Flour раскрыла проверенный метод, как спасти свои булочки от усыхания Express.co.uk.

Первым "звоночком" о том, что ваш хлеб начинает портиться, является его жесткость - буханка начинает затвердевать и в конце концов становится сухой. Такой продукт можно есть, пока на нем нет плесени. Но, согласитесь, даже самый вкусный бутерброд может испортить привкус старого хлеба и "дубовая" корочка.

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Эксперт Софи Кэри опровергла миф многих о том, что хлеб можно хранить в холодильнике. Да, действительно, его прохлада позволяет задержать нежелательный процесс появления плесени на хлебе. Но так мы имеем другой негативный эффект: хлеб в холодильнике черствеет быстрее, чем при обычных условиях хранения.

"Это происходит из-за того, что крахмал, содержащийся в хлебе, кристаллизуется при охлаждении", - объяснила Кэри.

Вместо этого домохозяйкам лучше замораживать хлеб. Но здесь тоже не все так "банально": следует сперва обернуть буханку несколько раз пищевой пленкой, а затем добавить слой оловянной фольги.

Это поможет спасти хлеб от "окоченения" в морозилке. Он будет на вкус как свежий, будто бы только что купленный в магазине.

"Отличный способ освежить замороженный хлеб - дать ему немного отойти при комнатной температуре, а затем сбрызнуть небольшим количеством воды перед выпеканием при 180 градусах Цельсия в течение 10 минут", - уточнила эксперт.

Еще одно преимущество такого метода: благодаря этому в вашем доме будет царить фантастический запах свежеиспеченного хлеба.

Если так случилось, что места для хлеба в морозилке нет, или вы не можете пользоваться холодильником, есть еще один совет. Прячьте свой хлеб в герметичный контейнер и ставьте подальше от прямых лучей солнца и вредителей.

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