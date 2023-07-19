Хлеб можно хранить при комнатной температуре, в холодильнике или даже заморозить. Но лучше покупать меньше, чаще, но всегда кушать свежий.

Говорят, что хлеб - всему голова. И хотя для его приготовления нужен минимальный набор продуктов - мука, вода и дрожжи, - он считается одним из главных блюд на столе. Но этот продукт может очень быстро испортиться: зачерстветь или покрыться опасной для здоровья плесенью. Поэтому нас часто посещает вопрос, как сохранить хлеб на долгое время.

В целом, хранить при комнатной температуре пшеничный хлеб рекомендуется около 40 часов, а ржаной - не дольше трех суток. Но продлить "жизнь" этому незаменимому на наших столах продукту можно. И мы вам расскажем лайфхаки как хранить хлеб правильно.

Как хранить хлеб, чтобы он не плесневел - делайте это

Существуют несколько базовых правил, которые могут подсказать, где хранить хлеб на кухне:

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В место, где лежит хлеб, должен свободно поступать кислород.

Хлебница или другие емкости, куда вы кладете хлеб, должны регулярно чиститься в целях избавления от вероятных источников образования плесени. Для этого можно раз в неделю использовать легкий раствор уксуса.

Не держите хлеб рядом с источниками тепла и/или влаги.

Еще один лайфхак заключается в том, что выпечка перед отправкой в хлебницу или в другое место хранения должна полностью остыть. А это процесс небыстрый - часа три займет точно.

Лайфхаки как хранить хлеб - все просто

Любите красивые хлебницы? Обратите внимание на сделанные из бересты и можжевельника, поскольку они обладают хорошими антисептическими свойствами.

Избежать появления плесени помогут кусочек сахара или соли. Заверните что-то из этого в мешочек и положите в хлебницу. Также они помогут поддерживать одинаковый уровень влажности, впитывая излишнюю.

Сохранить хлеб на долгое время поможет холщевой мешочек: заверните в него выпечку и положите так в хлебницу. Допускается хранение хлеба в целлофановом пакете, но важно всегда использовать новый чистый пакет, и проделать в нем отверстия для вентиляции, чтобы продукт не "задохнулся".

Также храните белый и черный хлеб раздельно, тогда и запахи не смешаются, и свежесть сохранится на дольше. Если хлебница одна, то заверните разные виды в разные мешочки, или бумагу для выпечки.

Собственно, эти советы дают ответ на один из популярных вопросов о том, можно ли хранить хлеб не в холодильнике. Как видим, можно.

Нужно ли хранить хлеб в холодильнике - основные правила

Теперь же рассмотрим вопрос, можно ли летом хранить хлеб в холодильнике, и узнаем, как правильно это делать.

Хранить выпечку в холодильнике, в целом, можно. Хлеб любит прохладное темное место, а летом на кухне добиться этого сложно. Но нужно понимать некоторые особенности, среди которых - ухудшение вкуса выпечки. И хоть и говорят, что хлеб в холодильнике можно держать неделю, лучше не использовать такой вариант для длительного хранения.

Также не стоит хранить хлеб в холодильнике в целлофановом пакете - он может быстро заплесневеть, а повышенная влажность, которая появится в закрытом пакете, сделает его "сырым".

Можно ли хранить хлеб в морозилке - важный нюанс

Хлеб можно заморозить! В таком виде он может храниться до нескольких месяцев, не теряя свойств. Для этого заверните его в фольгу и положите в пластиковый пакет. Но когда будете закрывать, постарайтесь убрать как можно больше воздуха из него.

Только помните, что замороженный хлеб после того, как вы его достали, следует употребить в течение двух часов. Поэтому рекомендуем замораживать не целые буханки, а нарезанный на кусочки батон. Это ускорит процесс размораживания, и позволит сразу поделить его на нужные порции.

Подытоживая, напомним, что если говорить о том, можно ли хранить хлеб при комнатной температуре, то да, но помните, что срок его годности составляет до трех суток и все же лучше, если это будет прохладное место. Также можно хранить в холодильнике или заморозить, но позиция автора в этих вопросах остается неизменной - покупайте меньше, чаще, но всегда свежее.

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